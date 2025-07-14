Когда ждать iPhone 17 и что о нем известно: инсайдер "слил" всю информацию (фото)

Среди предполагаемых изменений — использование нового процессора приложений (AP) A19 на моделях iPhone 17 без расширенной функциональности. iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max будут работать на процессоре A19 Pro AP. Оба чипсета будут производиться компанией TSMC по 3-нм техпроцессу третьего поколения (N3P).

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Скорее всего, премьера iPhone 17 состоится в течение недели после даты 8 сентября, пишет phonearena.com со ссылкой на обозревателя Bloomberg Марка Гурмана. Тот сообщает, что новый iPhone могут представить 9 или 10 сентября. На это есть свои причины: 8 сентября – это понедельник, а для презентации предпочтительней вторник или среда. На 11 сентября презентацию точно не назначат, так как в этот день в США вспоминают жертв теракта 2001 года. Остается пятница, 12 сентября, но этого дня недели Apple тоже избегает.

Среди предполагаемых изменений — использование нового процессора приложений (AP) A19 на моделях iPhone 17 без расширенной функциональности. iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max будут работать на процессоре A19 Pro AP. Оба чипсета будут производиться компанией TSMC по 3-нм техпроцессу третьего поколения (N3P).

Базовая модель iPhone 17, вероятно, будет оснащена 8 ГБ оперативной памяти (этого достаточно для поддержки Apple Intelligence), а остальные три модели получат 12 ГБ памяти.

Что касается дисплея, то iPhone 17 будет оснащен 6,3-дюймовым дисплеем, iPhone 17 Air – 6,7-дюймовым, iPhone 17 Pro Max — 6,9-дюймовым, а iPhone 17 Pro получит такой же 6,3-дюймовый экран, как у iPhone 17.

Основная камера iPhone 17 будет включать 48-мегапиксельную широкоугольную камеру, 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 24-мегапиксельную фронтальную камеру. Ожидается, что iPhone 17 Air будет оснащен одной 48-мегапиксельной широкоугольной камерой на задней панели. Это будет та же широкоугольная камера, что и в модели iPhone 16. Более тонкий корпус оставляет меньше места внутри устройства для нескольких задних камер, а фронтальная камера будет иметь разрешение 24 МП.

Инсайдеры сообщают о новом расположении значка Apple на задней панели Фото: Majin Bu/X

Модели iPhone 17 Pro и Pro Max могут быть оснащены тремя 48-мегапиксельными сенсорами, расположенными на широкоугольном, сверхширокоугольном и телеобъективном объективах. Кроме того, телефоны будут оснащены 24-мегапиксельной фронтальной камерой.

Еще стало известно, что iPhone 17 Pro Max впервые в истории смартфонов iPhone может получить аккумулятор емкостью 5000 мАч. Для iPhone 17, по слухам, будет предназначаться батарея емкостью около 3600 мАч, а для iPhone 17 Pro — 3700 мАч. iPhone 17 Air, с ограниченным внутренним пространством из-за своего супертонкого дизайна, будет оснащен гораздо меньшим аккумулятором— всего 800 мАч.

Напомним, что осенью этого года компания Apple представит новую линейку своих гаджетов, в том числе самый тонкий смартфон iPhone 17 Air.

Ранее стало известно, что весной 2026 года Apple планирует выпустить следующую бюджетную версию смартфона-флагмана. Речь о модели iPhone 17e, который станет частью основной линейки iPhone 17.