Коли чекати iPhone 17 і що про нього відомо: інсайдер "злив" усю інформацію (фото)

Серед передбачуваних змін — використання нового процесора додатків (AP) A19 на моделях iPhone 17 без розширеної функціональності. iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max працюватимуть на процесорі A19 Pro AP. Обидва чіпсети вироблятиме компанія TSMC за 3-нм техпроцесом третього покоління (N3P).

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Найімовірніше, прем'єра iPhone 17 відбудеться протягом тижня після дати 8 вересня, пише phonearena.com із посиланням на оглядача Bloomberg Марка Гурмана. Той повідомляє, що новий iPhone можуть представити 9 або 10 вересня. На це є свої причини: 8 вересня — це понеділок, а для презентації краще вівторок або середа. На 11 вересня презентацію точно не призначать, оскільки цього дня в США згадують жертв теракту 2001 року. Залишається п'ятниця, 12 вересня, але цього дня тижня Apple теж уникає.

Серед передбачуваних змін — використання нового процесора додатків (AP) A19 на моделях iPhone 17 без розширеної функціональності. iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max працюватимуть на процесорі A19 Pro AP. Обидва чіпсети вироблятиме компанія TSMC за 3-нм техпроцесом третього покоління (N3P).

Базова модель iPhone 17, ймовірно, буде оснащена 8 ГБ оперативної пам'яті (цього достатньо для підтримки Apple Intelligence), а інші три моделі отримають 12 ГБ пам'яті.

Що стосується дисплея, то iPhone 17 буде оснащений 6,3-дюймовим дисплеєм, iPhone 17 Air — 6,7-дюймовим, iPhone 17 Pro Max — 6,9-дюймовим, а iPhone 17 Pro отримає такий самий 6,3-дюймовий екран, як у iPhone 17.

Основна камера iPhone 17 включатиме 48-мегапіксельну ширококутну камеру, 12-мегапіксельну надширококутну камеру і 24-мегапіксельну фронтальну камеру. Очікується, що iPhone 17 Air буде оснащений однією 48-мегапіксельною ширококутною камерою на задній панелі. Це буде та ж ширококутна камера, що і в моделі iPhone 16. Більш тонкий корпус залишає менше місця всередині пристрою для кількох задніх камер, а фронтальна камера матиме роздільну здатність 24 МП.

Інсайдери повідомляють про нове розташування значка Apple на задній панелі Фото: Majin Bu/X

Моделі iPhone 17 Pro і Pro Max можуть бути оснащені трьома 48-мегапіксельними сенсорами, розташованими на ширококутному, надширококутному і телеоб'єктивному об'єктивах. Крім того, телефони будуть оснащені 24-мегапіксельною фронтальною камерою.

Ще стало відомо, що iPhone 17 Pro Max вперше в історії смартфонів iPhone може отримати акумулятор ємністю 5000 мАг. Для iPhone 17, за чутками, призначатиметься батарея ємністю близько 3600 мАг, а для iPhone 17 Pro — 3700 мАг. iPhone 17 Air, з обмеженим внутрішнім простором через свій супертонкий дизайн, буде оснащений набагато меншим акумулятором — всього 800 мАг.

Нагадаємо, що восени цього року компанія Apple представить нову лінійку своїх гаджетів, зокрема найтонший смартфон iPhone 17 Air.

Раніше стало відомо, що навесні 2026 року Apple планує випустити наступну бюджетну версію смартфона-флагмана. Йдеться про модель iPhone 17e, який стане частиною основної лінійки iPhone 17.