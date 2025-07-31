Владельцам iPhone советуют немедленно обновить iOS до версии 18.6: в чем дело

Компания Apple выпустила iOS 18.6 вместе с предупреждением о необходимости немедленно обновить iPhone. Это связано с тем, что обновление закрывает серьезные пробелы в iOS.

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Операционная система iOS 18.6 содержит целый список из 29 исправлений безопасности. Apple не предоставляет много информации об исправленных ошибках, чтобы дать людям как можно больше времени на обновление, прежде чем злоумышленники смогут воспользоваться ими, сообщает Forbes

Ни одна из исправленных уязвимостей в iOS 18.6 не была использована для реальных атак. Однако эксперты рядят не медлить с обновлением своего iPhone.

"В общем, нет причин для паники, но я бы настоятельно рекомендовал пользователям обновиться до iOS 18.6 как можно скорее, чтобы быть в безопасности", — сказал Шон Райт, руководитель отдела безопасности приложений в Featurespace.

Какие проблемы решает обновление до iOS 18.6

По данным издания, после обновления до iOS 18.5 некоторые пользователи жаловались на ошибки в программном обеспечении iPhone. В частности были жалобы на зависание приложения "Почта", проблемы с подключением к Wi-Fi и разрядку аккумулятора.

Единственная исправленная ошибка, указанная в заметках к обновлению Apple, — это проблема с фотографиями, которая могла препятствовать обмену видеозаписями из воспоминаний.

По данным консультанта по кибербезопасности Дэниела Карда, среди исправленных в iOS 18.6 проблем также есть недостаток, который может привести к считыванию пароля системой VoiceOver. Он также упомянул исправленную уязвимость в фреймворке для представления веб-контента WebKit. Эта лазейка могла позволить злоумышленникам получить доступ к конфиденциальной информации пользователя или вызвать отказ в обслуживании

В свою очередь вице-президент по стратегии и безопасности в Jamf Джош Штайн сообщил об исправлении в CFNetwork, которое решает проблему, из-за которой пользователи без прав администратора могли изменять ограниченные настройки сети.

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"CFNetwork от Apple — это фреймворк, который обрабатывает сетевую связь, включая HTTP, HTTPS и другие протоколы. Поэтому любая уязвимость во фреймворке создает значительные риски для безопасности", — пояснил Штайн.

Штайн также утверждает, что обновление iOS 18.6 исправляет несколько ошибок во фреймворках Apple CoreAudio и CoreMedia. По его словам, эти фреймворки обычно используются для обработки аудио и медиа, а значит поддерживают широкий набор программ и управляют очередями данных в памяти.

Напомним, в этом месяце девять смартфонов Xiaomi официально завершают цикл обновления программного обеспечения. Это касается как флагманских, так и бюджетных моделей.