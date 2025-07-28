Эти телефоны Xiaomi следует выбросить: 9 популярных моделей, которые больше не будут нормально работать

В этом месяце девять смартфонов Xiaomi официально завершают цикл обновления программного обеспечения. Это касается как флагманских, так и бюджетных моделей, которые используются огромным количеством людей в мире.

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Завершение обновлений и исправлений проблем безопасности означает, что смартфоны станут уязвимыми к разного рода угрозам. Список телефонов Xiaomi, которые стоит заменить на более новые модели, публикует портал XiaomiTime.

Xiaomi прекращает поддержку обновлений следующих моделей:

Xiaomi 11/11 Lite 5G NE;

Xiaomi 11T/11T Pro;

Redmi A1/A1+;

Redmi 11 Prime 4G;

POCO C50;

POCO M5.

Как отмечают в издании, несмотря на прекращение поддержки, эти устройства будут оставаться рабочими с текущим программным обеспечением. Пользователи все еще могут воспользоваться программой MemeOS Enhancer для разблокировки дополнительных функций и улучшения на системном уровне, кроме тех, что доступны "из коробки".

Напомним, смартфоны, которые невозможно обновить до Android 15 или Android 16, больше не будут получать обновления безопасности. При этом целых 40% владельцев телефонов Android сегодня используют Android 12 или более старую версию.

Фокус также писал о популярных моделях iPhone, для которых недоступно обновление до iOS 26. Речь идет о смартфонах iPhone XS, XR, XS Max и более ранних моделях.