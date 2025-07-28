Ці телефони Xiaomi слід викинути: 9 популярних моделей, які більше не будуть нормально працювати

Цього місяця дев'ять смартфонів Xiaomi офіційно завершують цикл оновлення програмного забезпечення. Це стосується як флагманських, так і бюджетних моделей, які використовуються величезною кількістю людей у світі.

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Завершення оновлень та виправлень проблем безпеки означає, що смартфони стануть уразливими до різного роду загроз. Список телефонів Xiaomi, які варто замінити на новіші моделі, публікує портал XiaomiTime.

Xiaomi припиняє підтримку оновлень наступних моделей:

Xiaomi 11/11 Lite 5G NE;

Xiaomi 11T/11T Pro;

Redmi A1/A1+;

Redmi 11 Prime 4G;

POCO C50;

POCO M5.

Як зазначають у виданні, попри припинення підтримки, ці пристрої залишатимуться робочими з поточним програмним забезпеченням. Користувачі все ще можуть скористатися програмою MemeOS Enhancer для розблокування додаткових функцій та покращення на системному рівні, окрім тих, що доступні "з коробки".

Нагадаємо, смартфони, які неможливо оновити до Android 15 або Android 16, більше не будуть отримувати оновлення безпеки. При цьому цілих 40% власників телефонів Android сьогодні використовують Android 12 або старішу версію.

Фокус також писав про популярні моделі iPhone, для яких недоступне оновлення до iOS 26. Мова йде про смартфони iPhone XS, XR, XS Max і більш ранні моделі.