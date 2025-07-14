Ці моделі iPhone уже слід викинути: перевірте, чи є ваш смартфон у списку
Далеко не всі моделі популярних смартфонів iPhone отримають оновлення операційної системи. Деяким гаджетам версія iOS 26 буде недоступна.
Нещодавно компанія Apple представила значні оновлення своїх операційних систем, включно з візуальним редизайном iOS 26. Завдяки новому підходу до призначеного для користувача інтерфейсу Liquid Glass, виробник запропонує користувачам більш однаковий дизайн і користувацький досвід на всіх своїх пристроях, пише zdnet.com.
Версія iOS 26 для розробників уже доступна, але публічна бета-версія iOS 26, імовірно, вийде не раніше середини липня. Бета-версії дають можливість протестувати останню версію програмного забезпечення Apple. Наприклад, в останній версії iOS 26 Beta 3 Apple поліпшила дизайн Liquid Glass і представила кілька внутрішніх поліпшень для iPhone.
Які моделі iPhone отримають iOS 26
За даними Apple, наступні моделі iPhone отримають iOS 26 після її виходу в широкий доступ:
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2-го покоління або новіше)
Які моделі iPhone не підтримують iOS 26?
iOS 26 не буде підтримуватися смартфонами iPhone XS, XR, XS Max і більш ранніми моделями.
Що робити зі старим iPhone, на якому не підтримується iOS 26? Ви завжди можете продати свій старий смартфон, повідомивши, що він більше не отримує оновлення ПЗ. Існує великий попит на старі iPhone, які все ще функціональні та доступні.
Раніше ми писали, як зрозуміти, що камера смартфона ось-ось зламається. Вихід з ладу камери на смартфоні — це завжди серйозна неприємність. Тим паче, коли йдеться про iPhone, адже гаджети Apple заслужили репутацію смартфонів із чудовими камерами.