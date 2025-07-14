Ці моделі iPhone уже слід викинути: перевірте, чи є ваш смартфон у списку

Далеко не всі моделі популярних смартфонів iPhone отримають оновлення операційної системи. Деяким гаджетам версія iOS 26 буде недоступна.

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Нещодавно компанія Apple представила значні оновлення своїх операційних систем, включно з візуальним редизайном iOS 26. Завдяки новому підходу до призначеного для користувача інтерфейсу Liquid Glass, виробник запропонує користувачам більш однаковий дизайн і користувацький досвід на всіх своїх пристроях, пише zdnet.com.

Версія iOS 26 для розробників уже доступна, але публічна бета-версія iOS 26, імовірно, вийде не раніше середини липня. Бета-версії дають можливість протестувати останню версію програмного забезпечення Apple. Наприклад, в останній версії iOS 26 Beta 3 Apple поліпшила дизайн Liquid Glass і представила кілька внутрішніх поліпшень для iPhone.

Які моделі iPhone отримають iOS 26

За даними Apple, наступні моделі iPhone отримають iOS 26 після її виходу в широкий доступ:

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2-го покоління або новіше)

Які моделі iPhone не підтримують iOS 26?

iOS 26 не буде підтримуватися смартфонами iPhone XS, XR, XS Max і більш ранніми моделями.

Що робити зі старим iPhone, на якому не підтримується iOS 26? Ви завжди можете продати свій старий смартфон, повідомивши, що він більше не отримує оновлення ПЗ. Існує великий попит на старі iPhone, які все ще функціональні та доступні.

Раніше ми писали, як зрозуміти, що камера смартфона ось-ось зламається. Вихід з ладу камери на смартфоні — це завжди серйозна неприємність. Тим паче, коли йдеться про iPhone, адже гаджети Apple заслужили репутацію смартфонів із чудовими камерами.