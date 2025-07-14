Эти модели iPhone уже пора выбросить: проверьте, есть ли ваш смартфон в списке
Далеко не все модели популярных смартфонов iPhone получат обновление операционной системы. Некоторым гаджетам версия iOS 26 будет недоступна.
Недавно компания Apple представила значительные обновления своих операционных систем, включая визуальный редизайн iOS 26. Благодаря новому подходу к пользовательскому интерфейсу Liquid Glass, производитель предложит пользователям более единообразный дизайн и пользовательский опыт на всех своих устройствах, пишет zdnet.com.
Версия iOS 26 для разработчиков уже доступна, но публичная бета-версия iOS 26, вероятно, выйдет не раньше середины июля. Бета-версии дают возможность протестировать последнюю версию программного обеспечения Apple. Например, в последней версии iOS 26 Beta 3 Apple улучшила дизайн Liquid Glass и представила несколько внутренних улучшений для iPhone.
Какие модели iPhone получат iOS 26
По данным Apple, следующие модели iPhone получат iOS 26 после ее выхода в широкий доступ:
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2-го поколения или новее)
Какие модели iPhone не поддерживают iOS 26?
iOS 26 не будет поддерживаться смартфонами iPhone XS, XR, XS Max и более ранними моделями.
Что делать со старым iPhone, на котором не поддерживается iOS 26? Вы всегда можете продать свой старый смартфон, сообщив, что он больше не получает обновления ПО. Существует большой спрос на старые iPhone, которые все еще функциональны и доступны.
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