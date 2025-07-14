Эти модели iPhone уже пора выбросить: проверьте, есть ли ваш смартфон в списке

Далеко не все модели популярных смартфонов iPhone получат обновление операционной системы. Некоторым гаджетам версия iOS 26 будет недоступна.

Related video

Недавно компания Apple представила значительные обновления своих операционных систем, включая визуальный редизайн iOS 26. Благодаря новому подходу к пользовательскому интерфейсу Liquid Glass, производитель предложит пользователям более единообразный дизайн и пользовательский опыт на всех своих устройствах, пишет zdnet.com.

Версия iOS 26 для разработчиков уже доступна, но публичная бета-версия iOS 26, вероятно, выйдет не раньше середины июля. Бета-версии дают возможность протестировать последнюю версию программного обеспечения Apple. Например, в последней версии iOS 26 Beta 3 Apple улучшила дизайн Liquid Glass и представила несколько внутренних улучшений для iPhone.

Какие модели iPhone получат iOS 26

По данным Apple, следующие модели iPhone получат iOS 26 после ее выхода в широкий доступ:

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2-го поколения или новее)

Какие модели iPhone не поддерживают iOS 26?

iOS 26 не будет поддерживаться смартфонами iPhone XS, XR, XS Max и более ранними моделями.

Что делать со старым iPhone, на котором не поддерживается iOS 26? Вы всегда можете продать свой старый смартфон, сообщив, что он больше не получает обновления ПО. Существует большой спрос на старые iPhone, которые все еще функциональны и доступны.

Ранее мы писали, как понять, что камера смартфона вот-вот сломается. Выход из строя камеры на смартфоне – это всегда серьезная неприятность. Тем более, когда речь идет об iPhone, ведь гаджеты Apple заслужили репутацию смартфонов с отличными камерами.