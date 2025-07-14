Проверьте эти признаки: как понять, что камера вашего смартфона вот-вот сломается

Выход из строя камеры на смартфоне – это всегда серьезная неприятность. Тем более, когда речь идет об iPhone, ведь гаджеты Apple заслужили репутацию смартфонов с отличными камерами.

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Проблемы с камерой могут быть не сразу заметны, пишет slashgear.com. Например, причиной могут быть физические повреждения, которые обычный пользователь может пропустить. А могут быть и инциденты с программным обеспечением, и сочетание обоих этих факторов. Издание называет несколько признаков, которые помогут понять, что с камерой iPhone что-то не так.

Искаженные изображения

Этот признак может сигнализировать о серьезных проблемах с сенсором. Причем искажение может проявляться по-разному: это может быть и неправильная фокусировка на фотографиях, и измененные цвета (размытые, или, наоборот, перенасыщенные).

В частности, размытые изображения могут быть связаны с проблемами автофокусировки камеры вашего iPhone.

Странные линии

На форумах Apple некоторые пользователи жаловались на розовые линии, внезапно появляющиеся на экране приложения «Камера» на iPhone. После проверки в авторизованных сервисных центрах Apple выяснилось, что причиной были повреждения, связанные с лазером.

Издание напоминает, что не следует фотографировать случайные автомобили, особенно с близкого расстояния. Повредить камеру может система LiDAR (это лазерный дальномер, который при попадании на объектив смартфона или другой чувствительный датчик может серьезно его повредить).

Черный экран

Так называемый черный экран смерти – это распространенная проблема среди владельцев iPhone.

Обычно Apple советует перезагрузить телефон, но, если черный экран появляется только в приложениях, использующих камеру телефона, это может быть связано с проблемами с датчиками. Вероятно, потребуется замен, но прежде чем готовиться к худшему, проверьте, не заканчивается ли на вашем iPhone свободное место (это тоже может влиять на работу таких функций устройства, как камера).

Сбои в работе приложения

Иногда такая неприятность может быть связана с нестабильными обновлениями ПО, влияющими на функциональность камеры. Но она может указывать и на другую проблему, например, с совместимостью со сторонними приложениями. К примеру, такой случай был зафиксирован в 2022 году, когда проблемы затронули приложения Instagram, Snapchat и TikTok.

Ранее Фокус писал, что у смартфонов Apple выявлены серьезные проблемы с камерами. Тогда речь шла о несовершенстве инструмента Apple Intelligence.

Также стало известно, какие смартфоны делают потрясающие снимки благодаря своим высококлассным камерам.