Перевірте ці ознаки: як зрозуміти, що камера вашого смартфона ось-ось зламається

Вихід з ладу камери на смартфоні — це завжди серйозна неприємність. Тим паче, коли йдеться про iPhone, адже гаджети Apple заслужили репутацію смартфонів із чудовими камерами.

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Проблеми з камерою можуть бути не відразу помітні, пише slashgear.com. Наприклад, причиною можуть бути фізичні пошкодження, які звичайний користувач може пропустити. А можуть бути й інциденти з програмним забезпеченням, і поєднання обох цих факторів. Видання називає кілька ознак, які допоможуть зрозуміти, що з камерою iPhone щось не так.

Спотворені зображення

Ця ознака може сигналізувати про серйозні проблеми з сенсором. Причому спотворення може проявлятися по-різному: це може бути і неправильне фокусування на фотографіях, і змінені кольори (розмиті, або, навпаки, перенасичені).

Зокрема, розмиті зображення можуть бути пов'язані з проблемами автофокусування камери вашого iPhone.

Дивні лінії

На форумах Apple деякі користувачі скаржилися на рожеві лінії, що раптово з'являються на екрані програми "Камера" на iPhone. Після перевірки в авторизованих сервісних центрах Apple з'ясувалося, що причиною були пошкодження, пов'язані з лазером.

Видання нагадує, що не слід фотографувати випадкові автомобілі, особливо з близької відстані. Пошкодити камеру може система LiDAR (це лазерний далекомір, який у разі потрапляння на об'єктив смартфона або інший чутливий датчик може серйозно його пошкодити).

Чорний екран

Так званий чорний екран смерті — це поширена проблема серед власників iPhone.

Зазвичай Apple радить перезавантажити телефон, але, якщо чорний екран з'являється тільки в додатках, що використовують камеру телефону, це може бути пов'язано з проблемами з датчиками. Імовірно, знадобиться заміна, але перш ніж готуватися до найгіршого, перевірте, чи не закінчується на вашому iPhone вільне місце (це теж може впливати на роботу таких функцій пристрою, як камера).

Збої в роботі програми

Іноді така неприємність може бути пов'язана з нестабільними оновленнями ПЗ, що впливають на функціональність камери. Але вона може вказувати і на іншу проблему, наприклад, із сумісністю зі сторонніми додатками. Наприклад, такий випадок був зафіксований у 2022 році, коли проблеми торкнулися додатків Instagram, Snapchat і TikTok.

Раніше Фокус писав, що у смартфонів Apple виявлено серйозні проблеми з камерами. Тоді йшлося про недосконалість інструменту Apple Intelligence.

Також стало відомо, які смартфони роблять приголомшливі знімки завдяки своїм висококласним камерам.