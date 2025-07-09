Краще не фотографуйте на ці смартфони: фахівці розкрили головну проблему зображень

Камера — це один із ключових параметрів сучасного смартфона. Значення має все — розмір сенсора, об'єктив, кількість мегапікселів. Але не всі популярні бренди можуть утриматися на гідному рівні.

Related video

Колись iPhone вважався лідером у сфері мобільної фотографії, але тепер абсолютно не справляється з цим важливим завданням, пише phonearena.com. На думку експертів видання, у такому падінні винен Apple Intelligence.

Це неповний і, в багатьох відношеннях, відносно слабкий набір функцій штучного інтелекту, що надається Apple, пояснюють фахівці. Взагалі, поліпшення програмного забезпечення — поширений трюк, до якого вдаються виробники телефонів, щоб підвищити якість знімків. У випадку з Apple Intelligence вийшло навпаки.

Часто обробка та вдосконалення фотографій за допомогою Apple Intelligence перетворюється просто на безглуздя: як зазначають експерти, іноді це дійсно спрацьовує, але буває, що зображення виявляється повністю зіпсованим.

Така неприємність зазвичай відбувається з моделями ШІ, які не мають високої продуктивності. ШІ намагається оцінити, що має бути на зображенні, але в нього недостатньо повного набору даних для гарного результату.

Якщо штучний інтелект Apple працює так слабко, то користувачам принаймні треба дати можливість його відключити, наполягають експерти. Вони вважають, що це взагалі непотрібна опція, — адже самі по собі камери сучасних моделей iPhone досить потужні, щоб робити чудові знімки без усіляких штучних "поліпшень".

Зазначають також, що Apple розуміє свої недопрацювання в галузі штучного інтелекту і намагається це виправити. Наприклад, компанія розглядала можливість купівлі Perplexity AI для Apple Intelligence, а нещодавно звернулася до Anthropic і OpenAI по допомогу з Siri. Можливо, Apple візьме приклад з Samsung і перенесе флагманську модель штучного інтелекту Google Gemini на iOS.

Нагадаємо, що у вересні цього року вийде новий смартфон iPhone 17 Air від компанії Apple. Його анонсували як найтонший з її смартфонів. Щоправда, деякі інсайдери налаштовані скептично, — вони стверджують, що через ультратонкий дизайн батарея у нового iPhone буде доволі слабка.