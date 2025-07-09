Лучше не фотографируйте на эти смартфоны: специалисты раскрыли главную проблему изображений

Камера – это один из ключевых параметров современного смартфона. Значение имеет все – размер сенсора, объектив, количество мегапикселей. Но не все популярные бренды могут удержаться на достойном уровне.

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Когда-то iPhone считался лидером в сфере мобильной фотографии, но теперь совершенно не справляется с этой важной задачей, пишет phonearena.com. По мнению экспертов издания, в таком падении виноват Apple Intelligence.

Это неполный и, во многих отношениях, относительно слабый набор функций искусственного интеллекта, предоставляемый Apple, поясняют специалисты. Вообще, улучшение программного обеспечения — распространённый трюк, к которому прибегают производители телефонов, чтобы повысить качество снимков. В случае с Apple Intelligence получилось наоборот.

Часто обработка и усовершенствование фотографий с помощью Apple Intelligence превращается просто в бессмыслицу: как отмечают эксперты, иногда это действительно срабатывает, но бывает, что изображение оказывается полностью испорченным.

Такая неприятность обычно происходит с моделями ИИ, которые не обладают высокой производительностью. ИИ пытается оценить, что должно быть на изображении, но у него недостаточно полного набора данных для хорошего результата.

Если искусственный интеллект Apple работает так слабо, то пользователям, по крайней мерею надо дать возможность его отключить, настаивают эксперты. Они считают, что это вообще ненужная опция, – ведь сами по себе камеры современных моделей iPhone достаточно мощные, чтобы делать отличные снимки без всяких искусственных «улучшений».

Отмечают также, что Apple понимает свои недоработки в области искусственного интеллекта и пытается это исправить. Например, компания рассматривала возможность покупки Perplexity AI для Apple Intelligence, а недавно обратилась к Anthropic и OpenAI за помощью с Siri. Возможно, Apple последует примеру Samsung и перенесет флагманскую модель искусственного интеллекта Google Gemini на iOS.

Напомним, что в сентябре этого года выйдет новый смартфон iPhone 17 Air от компании Apple. Его анонсировали как самый тонкий из ее смартфонов. Правда, некоторые инсайдеры настроены скептически, – они утверждают, что из-за ультратонкого дизайна батарея у нового iPhone будет довольно слабая.