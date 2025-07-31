Власникам iPhone радять негайно оновити iOS до версії 18.6: в чому справа

Компанія Apple випустила iOS 18.6 разом із попередженням про необхідність негайно оновити iPhone. Це пов’язано з тим, що оновлення закриває серйозні прогалини в iOS.

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Операційна система iOS 18.6 містить цілий список із 29 виправлень безпеки. Apple не надає багато інформації про виправлені помилки, щоб дати людям якомога більше часу на оновлення, перш ніж зловмисники зможуть скористатися ними, повідомляє Forbes

Жодна з виправлених вразливостей в iOS 18.6 не була використана для реальних атак. Однак експерти рядять не зволікати з оновленням свого iPhone.

"Загалом, немає причин для паніки, але я б наполегливо рекомендував користувачам оновитися до iOS 18.6 якомога швидше, щоб бути в безпеці", — сказав Шон Райт, керівник відділу безпеки додатків у Featurespace.

Які проблеми вирішує оновлення до iOS 18.6

За даними видання, після оновлення до iOS 18.5 деякі користувачі скаржилися на помилки в програмному забезпеченні iPhone. Зокрема були скарги на зависання програми "Пошта", проблеми з підключенням до Wi-Fi та розрядку акумулятора.

Єдина виправлена помилка, зазначена в нотатках до оновлення Apple, — це проблема з фотографіями, яка могла перешкоджати обміну відеозаписами зі спогадів.

За даними консультанта з кібербезпеки Деніела Карда, серед виправлених в iOS 18.6 проблем також є недолік, який може призвести до зчитування пароля системою VoiceOver. Він також згадав виправлену вразливість в фреймворку для представлення веб-контенту WebKit. Ця лазівка могла дозволити зловмисникам отримати доступ до конфіденційної інформації користувача або спричинити відмову в обслуговуванні

Своєю чергою віцепрезидент зі стратегії та безпеки в Jamf Джош Штайн повідомив про виправлення в CFNetwork, яке розв'язує проблему, через яку користувачі без прав адміністратора могли змінювати обмежені налаштування мережі.

Важливо

Це може бути ваш смартфон: виявлена вразливість, здатна повністю паралізувати гаджет

"CFNetwork від Apple — це фреймворк, який обробляє мережевий зв’язок, включаючи HTTP, HTTPS та інші протоколи. Тому будь-яка вразливість у фреймворку створює значні ризики для безпеки", — пояснив Штайн.

Штайн також стверджує, що оновлення iOS 18.6 виправляє кілька помилок у фреймворках Apple CoreAudio та CoreMedia. За його словами, ці фреймворки зазвичай використовуються для обробки аудіо та медіа, а значить підтримують широкий набір програм та керують чергами даних у пам’яті.

Нагадаємо, цього місяця дев'ять смартфонів Xiaomi офіційно завершують цикл оновлення програмного забезпечення. Це стосується як флагманських, так і бюджетних моделей.