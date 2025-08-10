Новий iPhone 17 може неприємно здивувати: розкрито ризиковане рішення Apple

Інсайдери стверджують, що Apple підніме ціни на iPhone 17 та iPhone 17 Pro на 50 доларів порівняно з аналогічними моделями iPhone 16. При цьому моделі початкового рівня перейдуть з 128 ГБ пам'яті на 256 ГБ.

Вихід iPhone 17 очікується вже у вересні. Рішення Apple про підвищення цін на нову серію смартфонів контрастує з підходом конкурентів на базі Android, зазначає Forbes.

До прикладу, Samsung утримувала ціну на серію Galaxy S25 під час запуску в січні цього року. Очікується, що Google застосує аналогічний підхід, коли запускатиме сімейство Pixel 10 20 серпня, зберігаючи паритет цін Pixel 10, Pixel 10 Pro та Pixel 10 Pro XL.

"Android залишається незмінним між 2024 та 2025 роками, тоді як Apple знаходить спосіб, щоб споживачі почувалися добре, витрачаючи більше грошей на свій новий смартфон", — зазначили у виданні.

Зміни в ціні також пов’язують з тарифною війною Дональда Трампа. Експерти журналу вважають, що Apple зробила собі додатковий простір для маневрування в обхід тарифів, зберігаючи при цьому значну частину своєї прибутковості.

Важливо

За даними видання, Apple також працює над створенням комплексного ланцюжка постачання кремнію в США, щоб чипсети більше залежали безпосередньо від тарифів. Для реалізації цієї ідеї потрібен час, а коли це станеться, вартість компонентів, ймовірно, буде вищою, ніж у чипсетів, що використовуються зараз.

"Щоб залишатися конкурентоспроможною, Apple доведеться підвищити споживчі ціни на своє обладнання, щоб покрити різницю. Встановлення споживчих очікувань щодо вищої ціни на преміальні телефони сьогодні, безумовно, допоможе збалансувати це рівняння завтра", — наголосили автори.

