Новый iPhone 17 может неприятно удивить: раскрыто рискованное решение Apple

Инсайдеры утверждают, что Apple поднимет цены на iPhone 17 и iPhone 17 Pro на 50 долларов по сравнению с аналогичными моделями iPhone 16. При этом модели начального уровня перейдут со 128 ГБ памяти на 256 ГБ.

Выход iPhone 17 ожидается уже в сентябре. Решение Apple о повышении цен на новую серию смартфонов контрастирует с подходом конкурентов на базе Android, отмечает Forbes.

К примеру, Samsung удерживала цену на серию Galaxy S25 при запуске в январе этого года. Ожидается, что Google применит аналогичный подход, когда будет запускать семейство Pixel 10 20 августа, сохраняя паритет цен Pixel 10, Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL.

"Android остается неизменным между 2024 и 2025 годами, тогда как Apple находит способ, чтобы потребители чувствовали себя хорошо, тратя больше денег на свой новый смартфон", — отметили в издании.

Изменения в цене также связывают с тарифной войной Дональда Трампа. Эксперты журнала считают, что Apple сделала себе дополнительное пространство для маневрирования в обход тарифов, сохраняя при этом значительную часть своей прибыльности.

Важно

По данным издания, Apple также работает над созданием комплексной цепочки поставок кремния в США, чтобы чипсеты больше зависели напрямую от тарифов. Для реализации этой идеи потребуется время, а когда это произойдет, стоимость компонентов, вероятно, будет выше, чем у чипсетов, используемых сейчас.

"Чтобы оставаться конкурентоспособной, Apple придется повысить потребительские цены на свое оборудование, чтобы покрыть разницу. Установление потребительских ожиданий относительно более высокой цены на премиальные телефоны сегодня, безусловно, поможет сбалансировать это уравнение завтра", — отметили авторы.

Напомним, будущий iPhone Fold получит гибкий экран, разработанный компанией Samsung Display.

