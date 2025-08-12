Цены на iPhone в Украине могут взлететь "до небес": эксперт назвал причину (видео)

В Украине существенно подорожают iPhone, если работа нового руководителя Государственной таможенной службы и нового руководителя Бюро экономической безопасности будет успешной.

Сейчас только 21% смартфонов Apple легитимно проходят через таможню и облагаются налогами, сообщил биснес-омбусмен Роман Ващук в эфире "Украинского радио". Это означает, что с один из пяти iPhone ввозятся в Украину нелегально.

"Новый руководитель таможни и новый руководитель БЭБ, если будут иметь полный успех, одним из последствий будет, что iPhone станут дороже", — сказал Роман Ващук.

Как отмечает украинский биснес-омбусмен, продукция Apple на "сером" или "черном" рынках продается без пошлины и без налога на добавленную стоимость. Именно поэтому украинцы могут покупать iPhone дешевле.

Напомним, вскоре Apple анонсирует новую линейку iPhone, которая будет включать iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 Air. В сети уже появилось много слухов о характеристиках будущих смартфонов.

Фокус также сообщал, что по данным инсайдеров, Apple поднимет цены на iPhone 17 и iPhone 17 Pro на 50 долларов по сравнению с аналогичными моделями iPhone 16. При этом модели начального уровня перейдут со 128 ГБ памяти на 256 ГБ.