Полностью стеклянный iPhone, чувствительный к касаниям со всех сторон: чем может удивить Apple

Компания Apple подала заявку на патент, в котором говорится о "шестигранном стеклянном корпусе" для электронного устройства.

Apple, вероятно, хочет сделать весь iPhone похожим на одну сплошную стеклянную плиту, пишет портал 9to5Mac со ссылкой на патентную заявку.

Согласно документу, корпус должен состоять из двух стеклянных частей. Первая образует часть одной из основных граней и часть боковой поверхности, а вторая присоединена к первой и формирует часть другой основной грани

Также сообщается, что электронное устройство содержит сенсорный дисплей внутри корпуса, расположенный рядом по меньшей мере с частью каждой из шести стеклянных граней. Apple утверждает, что внешне такой корпус может казаться бесшовным, визуально и на ощупь создавая эффект цельного стеклянного блока.

Более того, в документе сказано, что контент будет отображаться на каждой из шести граней, которые также будут чувствительными к прикосновениям. При этом в стекле предусмотрены отверстия для микрофонов и динамиков.

Как отмечают в издании, пока это только патент. В ближайшее время Apple, вероятно, не сможет производить такой продукт.

Напомним, будущий складной iPhone Fold получит гибкий экран, разработанный компанией Samsung Display.

Фокус также писал о том, какой будет новая линейка iPhone, которая будет включать iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 Air.