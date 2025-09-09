Презентація Apple: нові навушники AirPods Pro 3 назавжди приберуть "труднощі перекладу" (фото)

Компанія Apple сьогодні проводить презентацію своєї нової лінійки гаджетів. Найочікуванішим називають ультратонкий iPhone Air всього близько 5,5 мм завтовшки. Але це не єдина вражаюча новинка.

На презентації вже продемонстрували навушники AirPods Pro 3. Одна з головних фішок — це функція перекладу в режимі онлайн, розповіли в Apple. За словами представників компанії, мовний бар'єр тепер просто "перестане існувати": нова функція не просто перекладає мову співрозмовника, а й створює ефект "голографічного спілкування", коли ви чуєте голос людини рідною мовою, і водночас зберігаються її оригінальні інтонації та тембр голосу. Усе це працює на базі Apple Intelligence.

Ще один сюрприз — вбудований оптичний пульсометр із функцією ЕКТ. Навушники можуть відстежувати серцевий ритм під час тренувань, попереджати про аритмію і навіть робити кардіограму.

Нові навушники AirPods Pro 3 Фото: Apple

Нові AirPods Pro 3 також оснащені вдосконаленою системою шумозаглушення — вдвічі потужнішою за ту, що була у попередньої моделі. До того ж, навушники стали на 15% компактнішими, а їхня форма була повністю перероблена, щоб забезпечувати ідеальну посадку. Уперше в лінійці Pro надається і ступінь захисту IPX7, з яким можна не боятися дощу або навіть падіння у воду

Нагадаємо, що на вересневій презентації Apple покаже свій новий смартфон iPhone 17 Air. Він одразу був заявлений як найтонший смартфон в історії компанії.

Раніше повідомлялося, що на iPhone може повернутися функція, яка всіх дратує. Йдеться про функцію зведень повідомлень з використанням інструменту штучного інтелекту Apple Intelligence. До цього на неї скаржилися, що вона вводить в оману користувачів своїми неправдивими новинами.