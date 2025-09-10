Яку модель iPhone 17 краще вибрати: характеристики всіх чотирьох смартфонів
Компанія Apple 9 вересня анонсувала свою лінійку iPhone 17, яка включає iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max.
Всі чотири моделі iPhone 17 надійдуть у продаж 19 вересня. Характеристики смартфонів порівняв портал TechCrunch.
iPhone 17 та iPhone 17 Air
Базова модель iPhone 17 та найтонший смартфон Apple мають ідентичну 18-мегапіксельну фронтальну камеру Center Stage з подвійним захопленням, а також зарядку USB-C з підтримкою USB 2.0.
Дисплей:
- iPhone 17 — 6,3-дюймовий дисплей Super Retina XDR;
- iPhone 17 Air — 6,5-дюймовий дисплей Super Retina XDR.
Розмір та вага:
- iPhone 17 — 149,6 x 71,5 x 7,95 мм, 177 г;
- iPhone 17 Air — 156,2 x 74,7 x 5,64 мм, 165 г.
Процесор:
- iPhone 17 — чіп A19;
- iPhone 17 Air — чіп A19 Pro.
Задня камера:
- iPhone 17 — 48 МП Fusion Main, 48 МП Fusion Ultra Wide з опціями оптичного зуму 0,5x, 1x, 2x;
- iPhone 17 Air — основна камера Fusion на 48 МП з опціями 1x та 2x оптичного зуму.
Кольори:
- iPhone 17 — чорний, лавандовий, туманно-блакитний, шавлієвий та білий;
- iPhone 17 Air — небесно-блакитний, світло-золотистий, хмарно-білий, космічний чорний.
iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max
Як iPhone 17 Pro, так і iPhone 17 Pro Max отримали чіп A19 Pro, зарядку USB-C з підтримкою USB 3 та будуть продаватися в синьому, помаранчевому та срібному кольорах.
Смартфони також мають однакові характеристики камер: основна камера 48 МП Fusion Main + 48 МП Fusion Ultra Wide + 48 МП Fusion Telephoto з опціями оптичного зуму 0.5x, 1x, 2x, 4x, 8x та 18-мегапіксельна фронтальна камера Center Stage.
Дисплей:
- iPhone 17 Pro — 6,3-дюймовий дисплей Super Retina XDR;
- iPhone 17 Pro Max — 6,9-дюймовий дисплей Super Retina XDR.
Розмір та вага:
- iPhone 17 Pro — 150 x 71,9 x 8,75 мм, 206 г;
- iPhone 17 Pro Max — 163,4 x 78,0 x 8,75 мм, 233 г.
Нагадаємо, в Україні вже продають нові iPhone 17 за ціною вживаного автомобіля.
Фокус також повідомляв, що Apple представила навушники AirPods Pro 3 з функцією синхронного перекладу.