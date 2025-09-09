В Україні вже продають нові iPhone 17 за ціною вживаного автомобіля (фото)

Оголошення стали з'являтися, як в інтернет-магазинах, так і на онлайн-майданчиках. Причому новий iPhone 17 Pro Max продають за 180 тисяч гривень, що на три тисячі доларів більше, ніж оригінальна ціна.

Related video

Тільки сьогодні компанія Apple представила нові iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max з новим яскравим дизайном. Попередні замовлення приймаються з п'ятниці, 12 вересня, а продажі почнуться з п'ятниці, 19 вересня. Але в Україні вже продають новенькі смартфони за дуже завищеними цінами.

Так, на популярному сайті OLX з'явилися оголошення, де за iPhone 17 Pro Max з об'ємом пам'яті в один терабайт хочуть 180 тисяч гривень, або понад 4 тисячі доларів.

Оголошення про продаж Iphone 17 pro max

Тоді як на сайті Apple зазначено, що вартість iPhone 17 Pro починається з 1099 доларів США, а iPhone 17 Pro Max — з 1199 доларів США.

Iphone 17 Pro Max уже продають в Україні Iphone 17 Pro Max уже продають в Україні Iphone 17 Pro Max уже продають в Україні

Також там зазначено, що iPhone 17 Pro буде доступний з подвоєним об'ємом пам'яті: 256 ГБ, а також 512 ГБ і 1 ТБ. iPhone 17 Pro Max буде доступний з об'ємом пам'яті 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ і, вперше, 2 ТБ. iPhone 17 Pro доступний у космічному помаранчевому, темно-синьому і сріблястому кольорах.

В інтернет-магазинах також стали пропонувати нові айфони, але дешевше, за 87999 гривень, що трохи більше двох тисяч доларів.

Новенький Iphone 17 Pro Max уже продають в Україні

Але на більшості сайтів поки доступне тільки попереднє замовлення, без позначення цін.

Нагадаємо, Грег Джосвіак, старший віце-президент Apple зі всесвітнього маркетингу, заявив, що "iPhone 17 Pro — безумовно, найпотужніший iPhone з усіх, що ми коли-небудь створювали", а iPhone Air "вирізняється неймовірно тонким і легким корпусом".

Фокус писав про нову продукцію Apple і розповідав, чим нові айфони відрізняються від своїх попередників.

Також ми розповідали про iPhone Air. З товщиною в 5,6 мм iPhone Air став найтоншим телефоном Apple. Серед особливостей — титанова рама і новітній чипсет A19 Pro.