В Украине уже продают новые iPhone 17 по цене подержанного автомобиля (фото)

Объявления стали появляться, как в интернет-магазинах, так и на онлайн-площадках. Причем новый iPhone 17 Pro Max продают за 180 тысяч гривен, что на три тысячи долларов больше, чем оригинальная цена.

Только сегодня компания Apple представила новые iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max с новым ярким дизайном. Предзаказы принимаются с пятницы, 12 сентября, а продажи начнутся с пятницы, 19 сентября. Но в Украине уже продают новенькие смартфоны по очень завышенным ценам.

Так, на популярном сайте OLX появились объявления, где за iPhone 17 Pro Max с объемом памяти в один терабайт хотят 180 тысяч гривен, или более 4 тысяч долларов.

Объявления о продаже Iphone 17 pro max

Тогда как на сайте Apple указано, что стоимость iPhone 17 Pro начинается с 1099 долларов США, а iPhone 17 Pro Max — с 1199 долларов США.

Также там отмечено, что iPhone 17 Pro будет доступен с удвоенным объемом памяти: 256 ГБ, а также 512 ГБ и 1 ТБ. iPhone 17 Pro Max будет доступен с объёмом памяти 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и, впервые, 2 ТБ. iPhone 17 Pro доступен в космическом оранжевом, темно-синем и серебристом цветах.

В интернет-магазинах также стали предлагать новые айфоны, но дешевле, за 87999 гривен, что чуть больше двух тысяч долларов.

Новенький Iphone 17 Pro Max уже продают в Украине

Но на большинстве сайтов пока доступен только предзаказ, без обозначения цен.

Напомним, Грег Джосвиак, старший вице-президент Apple по всемирному маркетингу, заявил, что "iPhone 17 Pro — безусловно, самый мощный iPhone из всех, что мы когда-либо создавали", а iPhone Air "отличается невероятно тонким и легким корпусом".

