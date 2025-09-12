Смартфон потужніший за ноутбук: iPhone 17 Pro обігнав MacBook Air у перших тестах

У мережі з'явилися попередні результати тестів нового чипа A19 Pro для лінійки iPhone 17 Pro. Судячи з усього, смартфон Apple має графічну потужність, яку можна порівняти з ноутбуками бренду.

У базі даних популярного бенчмарка Geekbench 6 виявилися дані, згідно з якими процесор новинки приблизно на 15% швидший за попередника в одноядерних завданнях, пише Tom's Guide. Ба більше, за графічною частиною телефон виявився швидшим за MacBook Air на чипі M2, повідомляє Apple Design.

Результати тестів ЦП

Тести, імовірно, запустили на iPhone 17 Pro з 12 ГБ оперативної пам'яті. Порівняння з основними конкурентами і торішньою моделлю виглядає наступним чином (перша цифра — одноядерний режим, друга — багатоядерний):

iPhone 17 Pro: 3895, 9746;

3895, 9746; Galaxy S25 Ultra: 3031, 9829;

3031, 9829; iPhone 16 Pro Max (A18 Pro): 3386, 8306;

3386, 8306; OnePlus 13: 2893, 9058;

2893, 9058; Google Pixel 10 Pro XL: 2322, 6286.

Як видно, Apple зберігає лідерство в перерахунку на одне ядро, що безпосередньо впливає на швидкість відгуку системи і додатків. А ось у багатопотоковому тесті Galaxy S25 Ultra злегка випереджає iPhone.

Графіка на рівні ноутбука

Більш вражаючі результати чип A19 Pro демонструє в графічному бенчмарку Metal. Згідно з витоком, результат iPhone 17 Pro — 45 657 балів. Для порівняння, MacBook Air M2, випущений у 2022-му, який у тому ж тесті набирає 42 134 очки.

Задіяти таку високу швидкодію на практиці складно, якщо говорити про iOS, але це свідчить про хороший запас потужності для ігор та інших вимогливих завдань. До того ж про охолодження системи подбали — Apple оснастила флагман випаровувальною камерою, що допомагає розсіювати тепло від чипсета.

Варто зазначити, що це неофіційні дані з ранніх тестів. Реальна картина в повсякденних сценаріях може відрізнятися. Але все ж це цікавий прецедент, що показує, наскільки просунулися сучасні смартфони в частині "заліза".

