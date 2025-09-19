Через оновлення ваш ноутбук може перестати працювати нормально: що з цим робити

Кілька днів тому компанія Apple почала випускати велике оновлення macOS Tahoe, і користувачі деяких старіших ноутбуків Mac заявили, що у них тепер проблеми.

Неприємності зачепили моделі MacBook Pro, оснащені сенсорною панеллю Touch Bar, розташованою над клавіатурою, пише slashgear.com.

Наприклад, у деяких користувачів вона гальмує, а деякі повідомляють, що вона взагалі не працює. Схоже, помилка спостерігається на моделях MacBook, випущених до 2019 року включно.

Touch Bar — це сенсорна панель, яка дає змогу керувати системними налаштуваннями, як-от гучність і яскравість, виконувати швидкі дії, отримувати підказки з емодзі та навіть отримувати доступ до інструментів додатків, нагадує видання. Touch Bar спочатку активно просувалася, проте її дизайн викликав дискусії, і у 2023 році, після семи років використання, Apple остаточно припинила її випуск, оптимізувавши лінійку MacBook Pro і Air.

Як зазначає видання, проблема з сенсорною панеллю Touch Bar була помічена користувачами навіть ще раніше, з моменту виходу більш ранньої збірки macOS Tahoe для розробників. Утім, із проблемами щодо Touch Bar після встановлення оновлення зіткнулися не всі користувачі MacBook Pro.

Поки що Apple офіційно не відреагувала на наявність проблеми і не випустила виправлення, але, ймовірно, зробить це в найближчому майбутньому. Видання зазначає, що подібні помилки доволі часто трапляються в контексті щорічних оновлень з великою кількістю функцій (якраз таких, як macOS Tahoe), і зазвичай ці помилки швидко усуваються.

