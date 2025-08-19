Не беріть ці ноутбуки: чому нестача оперативної пам'яті може стати реальною проблемою

Були часи, коли ноутбук з 8 ГБ оперативної пам'яті вважався мало не дивом техніки. Але сьогодні такі характеристики не підійдуть, навіть якщо ви не геймер. Адже малий обсяг пам'яті може зіпсувати всю вашу роботу на ноутбуці.

Related video

Операційні системи стають важчими, а додатки вимагають більше ресурсу, пояснює slashgear.com. Сучасні браузери працюють на основі багатопроцесної архітектури і можуть споживати від 2 до 4 ГБ пам'яті, навіть якщо відкрито лише кілька вкладок.

Додайте до цього системні процеси, і будь-який бюджетний ноутбук швидко здасться таким самим даремним, як і модель із 4 ГБ пам'яті п'ятирічної давності, особливо в режимі багатозадачності, зазначають експерти.

Додаткам потрібно багато пам'яті

Обмежена пам'ять може швидко стати наріжним каменем для всього ноутбука, особливо під час інтенсивного навантаження. Наприклад, ви працюєте з кількома вкладками браузера і застосунку Slack, який працює у фоновому режимі для спілкування. Навіть таке просте навантаження часто займає від 9 до 10 ГБ на ноутбуці під управлінням Windows 11 з 16 ГБ ОЗП. Один тільки браузер займає від 3 до 4 ГБ пам'яті з п'ятьма-шістьма статичними вкладками. Крім того, фонові процеси, такі як Microsoft Defender, постійно споживають системну пам'ять.

MacBook, як правило, працюють на порядок швидше, навіть з меншим об'ємом пам'яті, завдяки системі управління пам'яттю Apple. Вони можуть використовувати завантажувальний диск для поповнення оперативної пам'яті, коли на пристрої закінчується пам'ять. Проте, така заміна пам'яті може і не спрацювати і пристрій все одно почне "гальмувати". Саме тому сучасні MacBook постачаються щонайменше з 16 ГБ оперативної пам'яті, навіть у базових моделях.

Утім, деяким категоріям користувачів ноутбук із 8 ГБ пам'яті все ж може бути корисним за невеликого навантаження. Наприклад, ви можете використовувати кілька легких додатків і гортати веб-сторінки. Але на цьому й усе — інструменти для редагування відео та графіки, як-от Adobe Photoshop і Premiere Pro, уже потребуватимуть збільшення обсягу пам'яті.

Раніше експерти пояснили, чому у смартфона пам'яті більше, ніж у ноутбука. Одна з причин у тому, що на збільшення обсягу пам'яті на сучасних смартфонах впливають вбудовані моделі штучного інтелекту.

Також стало відомо, що робити, якщо ваш ноутбук сильно нагрівається. Між іншим, ноутбуки схильні до перегріву навіть більше, ніж настільні комп'ютери, бо в них менше місця для радіаторів та інших систем охолодження.