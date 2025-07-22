Ваш ноутбук сильно нагрівається: як можна вирішити проблему

Ноутбуки схильні до перегріву навіть більше, ніж настільні комп'ютери, оскільки в них менше місця для радіаторів та інших систем охолодження. Якщо ноутбук починає шуміти, це майже завжди означає, що він працює на межі можливостей, і вентилятори вмикаються, щоб охолодити його.

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Взагалі, оптимальний діапазон температур для ноутбука становить від 10 до 35 градусів Цельсія, пише slashgear.com. Перевищення зазначеного діапазону загрожує пошкодженням чутливих компонентів ноутбука, і пристрій може просто вимкнутися, якщо буде перегрітим занадто довго.

Щоправда, нові процесори більш ефективні й не так схильні до перегріву, але й вони можуть зіткнутися з такою проблемою. Якщо у вас ноутбук без вентилятора, який часто нагрівається, або ноутбук з вентиляторами, яких недостатньо для охолодження, або ж ви просто хочете підстрахуватися на випадок перегріву, можна скористатися спеціальною охолоджувальною підставкою для ноутбука.

Як працює "охолодження на підставці"

Є кілька різних типів охолоджувальних підставок для ноутбуків. Пасивні охолоджувальні підставки не потребують живлення або USB-підключення — зазвичай вони піднімають ноутбук, забезпечуючи циркуляцію повітря, і можуть також використовувати теплопровідні матеріали для відведення тепла. Вони дуже прості у використанні.

Активні термоелектричні охолоджувачі — пристрої складніші. Вони переносять тепло з однієї області в іншу і часто використовуються всередині комп'ютерів для безпосереднього охолодження процесора, і за таким же принципом працюють і активні охолоджувальні підставки для ноутбуків.

Є й проміжне рішення — охолоджувальні підставки з вентиляторами. До них належать турбовентилятори, які використовують піну або інший матеріал для створення герметизації навколо основи пристрою і запобігання зворотному потоку тепла від вихлопних газів, а також вакуумні вентилятори, які кріпляться збоку або позаду ноутбука для відведення гарячого повітря.

Охолоджувальні підставки для ноутбуків можуть пропонувати і додаткові функції — кріплення для телефонів, RGB-підсвічування, додаткові USB-порти для зарядки, цифрові індикатори температури, регулювання швидкості та багато іншого.

Після тестування декількох моделей експерти видання ZDNet визнали найкращою охолоджувальною підставкою для ноутбука модель Llano RGB Cooling Pad (у неї є потужний вентилятор і RGB-підсвічування). Це, звісно, доволі дорогий варіант, а з більш бюджетних рекомендують TeckNet Cooling Pad, яка чудово підійде для Chromebook і MacBook. Ще одна доступна модель — підставка для ноутбука Kootek Cooling Pad з п'ятьма вентиляторами, доступна в декількох колірних варіантах.

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