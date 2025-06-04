Зарядка телефону нагрівається: що це означає і чи небезпечно це для гаджета

Будь-який користувач стикався з ситуацією, коли залишив телефон на зарядці, а через деякий час виявив, що зарядний пристрій нагрівся. З одного боку, нагрівання — це природний процес. З іншого — це може означати серйозні неприємності. Усе залежить, насамперед, від рівня нагрівання.

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Про це пише slashgear.com.

Просто теплий зарядний пристрій — це нормально. Зарядний блок трохи нагріється під час заряджання будь-якого гаджета — і смартфона, і ноутбука, особливо якщо той оснащений функцією швидкого заряджання. Тут є невеликі тонкощі: наприклад, краще вимикати девайс одразу, щойно він зарядиться, а не залишати на зарядці, бо це може спричинити невеликий перегрів.

Але якщо зарядка стає гарячою, це може бути тривожним попередженням. Якщо ви таке помітили, треба негайно відключити пристрій від джерела живлення і від'єднати всі кабелі зарядки. Настільки сильне нагрівання може вказувати на критичну проблему або з самим зарядним пристроєм, або з джерелом живлення, або, в деяких випадках, з пристроєм, що заряджається.

Смартфон на зарядці Фото: androidpolice.com

Через що може зламатися зарядка

Іноді зарядні пристрої просто ламаються зсередини або виходять з ладу при частому використанні. Це особливо ймовірно, якщо ви використовуєте нібито універсальний зарядний пристрій з "білою етикеткою", який можна купити дуже дешево, — але при цьому без функцій безпеки (наприклад, технології подачі живлення, яка взаємодіє з вашим телефоном, щоб заряджати його з розумною швидкістю). Такі зарядні пристрої зазвичай продаються без імені бренду, і краще ними просто не користуватися.

Перегрів зарядного пристрою також може бути спричинений несправним зарядним кабелем через пошкодження. Іноді може вийти, що користувач буквально переплутав дроти, а це призвело до додаткового електричного опору або перешкод.

Крім того, заряджання телефону в спекотному середовищі (наприклад, під прямими сонячними променями або в непровітрюваній кімнаті) може призвести до перегрівання вашого зарядного пристрою або телефону. Таке явище називається тепловим пробоєм — це незворотній вид пробою p-n-переходу (ділянки дотику двох напівпровідників з різними типами провідності), що є наслідком збільшення зворотної напруги.

У будь-якому разі, якою б не була причина перегріву вашого зарядного пристрою, є універсальний запобіжний захід — щойно ви помітили підозріле нагрівання, негайно припиніть використання пристрою, а вже потім розбирайтеся з причинами.

Раніше Фокус писав про те, що треба робити, щоб телефон працював довше. Зокрема, перераховувалися і поширені помилки, які можуть зіпсувати акумулятор.

Також стало відомо, що сильне нагрівання і швидка розрядка батареї може бути однією з ознак того, що за вами стежать.