Зарядка телефона нагревается: что это означает и опасно ли это для гаджета

Любой пользователь сталкивался с ситуацией, когда оставил телефон на зарядке, а через некоторое время обнаружил, что зарядное устройство нагрелось. С одной стороны, нагрев – это естественный процесс. С другой – это может означать серьезные неприятности. Все зависит, прежде всего, от уровня нагревания.

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Об этом пишет slashgear.com.

Просто теплое зарядное устройство — это нормально. Зарядный блок немного нагреется при зарядке любого гаджета – и смартфона, и ноутбука, особенно если тот оснащен функцией быстрой зарядки. Тут есть небольшие тонкости: например, лучше отключать девайс сразу, как только он зарядится, а не оставлять на зарядке, так как это может вызвать небольшой перегрев.

Но если зарядка становится горячей, это может быть тревожным предупреждением. Если вы такое заметили, надо немедленно отключить устройство от источника питания и отсоединить все кабели зарядки. Настолько сильный нагрев может указывать на критическую проблему либо с самим зарядным устройством, либо с источником питания, либо, в некоторых случаях, с заряжаемым устройством.

Смартфон на зарядке Фото: androidpolice.com

Из-за чего может сломаться зарядка

Иногда зарядные устройства просто ломаются изнутри или выходят из строя при частом использовании. Это особенно вероятно, если вы используете якобы универсальное зарядное устройство с «белой этикеткой», которое можно купить очень дешево, – но при этом без функций безопасности (например, технологии подачи питания, которая взаимодействует с вашим телефоном, чтобы заряжать его с разумной скоростью). Такие зарядные устройства обычно продаются без имени бренда, и лучше ими просто не пользоваться.

Перегрев зарядного устройства также может быть вызван неисправным зарядным кабелем из-за повреждения. Иногда может получиться, что пользователь буквально перепутал провода, а это привело к дополнительному электрическому сопротивлению или помехам.

Кроме того, зарядка телефона в жаркой среде (например, под прямыми солнечными лучами или в непроветриваемой комнате) может привести к перегреву вашего зарядного устройства или телефон. Такое явление называется тепловой пробой – это необратимый вид пробоя p-n-перехода (области соприкосновения двух полупроводников с разными типами проводимости), являющийся следствием увеличения обратного напряжения.

В любом случае, какой бы ни была причина перегрева вашего зарядного устройства, есть универсальная мера предосторожности – как только вы заметили подозрительное нагревание, немедленное прекратите использование устройства, а уже потом разбирайтесь с причинами.

Ранее Фокус писал о том, что надо делать, чтобы телефон работал дольше. В том числе, перечислялись и распространенные ошибки, которые могут испортить аккумулятор.

Также стало известно, что сильный нагрев и быстрая разрядка батареи может быть одним из признаков того, что за вами следят.