Телефон прослушивают: эксперт объяснил, как узнать, что за вами следят

В сети можно встретить различные признаки прослушивания: телефон шумит во время разговора, батарея сильно нагревается и быстро садится, мобильный телефон сам перезагружается и тому подобное. Эксперт рассказал, как на самом деле узнать, прослушивают ли телефон и можно ли избавиться от этого.

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Об этом пишет УНИАН.

По словам эксперта по кибербезопасности Алексея Барановского, нет каких-то комбинаций цифр, как узнать, прослушивают телефон или нет, или что на телефоне стоит вредоносное программное обеспечение для прослушивания и чтения сообщений. Да и сам факт, что кто-то прослушивает телефон среднестатистического человека — под большим вопросом.

"Стоимость ПО для взлома телефонов, чтобы удаленно перехватывать сообщения или звонки, невероятно высока — речь идет о сотнях тысяч и миллионах долларов. Такие программы не рассчитаны на прослушивание обычных людей, — объясняет специалист — Такую "прослушку" могут пытаться установить высокопоставленным лицам, к примеру, президентам, лидерам террористов, и тогда за ними будет вестись целая "охота". Да и для того, чтобы установить на телефон такое ПО, нужно либо заставить человека что-то скачать и установить на свой гаджет, либо же использовать очень дорогие zero-day уязвимости в установленном на телефоне пользователя ПО".

Если же говорить о перехвате диалогов, коммуникаций и звонков, то сейчас чаще всего используют два подхода:

спецслужбы устанавливают специализированное оборудование на телекоммуникационной площадке провайдера и там уже перехватывают звонки и SMS пользователя;

используют специализированное оборудование, которое должно быть в радиусе действия телефона — то есть, можно перехватить звонок, если кто-то приедет на машине с необходимым набором оборудования и будет находиться от пользователя на расстоянии примерно 600-700 метров в условиях городской застройки.

Как пояснил эксперт, такие признаки прослушивания как быстрая "посадка" батареи, нагрев аккумулятора — это все ложь. В современных системах нет признаков того, что телефон прослушивается.

"Треск, шум или плохая связь — это все можно было услышать в трубку проводных телефонов, когда устройства для прослушивания были аналоговыми. Потому что это происходило, когда устройство для "прослушки" некачественно присоединяли к телефонным линиям, и менялись их электромагнитные характеристики. Сейчас сигнал цифровой, поэтому треска по такой причине не может быть", — говорит эксперт.

Аккумуляторы сейчас нагреваются и от подзарядки. Батарея потенциально может садиться быстрее, если телефон пытаются найти: например, гаджет могут искать, если его украли. Тогда поиск телефона проводят оперативники с помощью специального комплекса, на котором включается излучение, благодаря которому и ищут телефон.

В то же время есть способ, как узнать, прослушивают ли телефон, и понять, что мобильный находился в зоне действия перехватывающего устройства по вторичному признаку.

Например, вы идете, и у вас был интернет 4G, но неожиданно он "провалился" до 3G и до 4G не возвращается. Если 4G возвращается только в том случае, когда вы выключили телефон, а потом снова включили, или включили и выключили "режим полета", — это признак того, что вы были в зоне действия перехватчика, — приводит пример эксперт.

Реклама того, о чем говорили: означает ли это прослушивание

Как пояснила преподаватель Fundamentals of Cybersecurity в Neoversity Марина Евдокименко, на определенные сигнальные слова в разговорах могут реагировать некоторые приложения, имеющие доступ к диктофону, — то есть, теоретически возможно, что они могут слушать и распознавать ключевые слова для поиска.

"К такой рекламе стоит относиться критически — это не результат прослушивания, а точное предсказание вашего поведения на основе анализа предыдущих действий в сети, — говорит эксперт, — Та же "Мета", "Гугл", "Тик-ток" имеют миллиарды пользователей, их системы машинного обучения учатся на каждом клике, они анализируют действия пользователя и впоследствии способны спрогнозировать, что именно человеку может понадобиться".

К примеру, объясняет специалист, корпорация "Мета" могла собрать сведения о пользователе из информации из мессенджеров, "Фейсбука", создать цифровой профиль, а затем эти данные обезличивают, продают сотням компаний, и впоследствии их могут использовать в рекламных целях. Однако, по словам специалиста, для того, чтобы действительно прослушивать человека, на его телефон нужно установить шпионскую программу или приложения с фишинговыми элементами. Однако это достаточно сложно.

Телефон прослушивают: как проверить

Если все-таки есть подозрение, что у вас стоит прослушка телефона, отключить ее достаточно просто, утверждает эксперт:

во-первых, нужно иногда перезагружать телефон — если на телефоне есть вредоносное ПО, например, которое читает ваши сообщения или предоставляет к гаджету удаленный доступ, то, перезагрузив телефон, вы обрываете связь этого ПО с командным центром, и не все программы потом могут снова запуститься;

также можно попробовать сбросить телефон до заводских настроек — таким образом вы уберете все программы и, если среди них были вредоносные, то они перестанут работать.

По словам Алексея Барановского, вредоносные программы могут работать, если в операционной системе телефона есть уязвимости, а после обновления ОС и устранения уязвимостей ПО для прослушки "слетит".

Можно также проверить, установлена ли на телефоне переадресация звонков — вот для этого как раз и есть кодовые комбинации. Например, у Vodafone для проверки статуса переадресации нужно ввести *#21# и нажать кнопку вызова.

"Такую переадресацию звонков можно установить только в случае, если имеешь доступ к чужому телефону, — говорит эксперт. — Например, человек может поставить переадресацию на себя и получать звонки, адресованные другому лицу. Но тогда это уже не "прослушка".

Напомним, по всей Украине обещают сделать качественную мобильную связь. Правительство приняло постановление, которое ускоряет строительство базовых станций для качественной связи в каждом уголке.

Фокус также писал, что пенсионеры могут меньше платить за звонки. Специальные тарифы для пенсионеров есть только у "Киевстар". Однако операторы мобильной связи Lifecell и Vodafone предлагают стандартные услуги по более дешевой цене.