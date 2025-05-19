Телефон прослуховують: експерт пояснив, як дізнатись, що за вами стежать

У мережі можна зустріти різні ознаки прослуховування: телефон шумить під час розмови, батарея сильно нагрівається і швидко сідає, мобільний телефон сам перезавантажується тощо. Експерт розповів, як насправді дізнатися, чи прослуховують телефон і чи можна позбутися цього.

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Про це пише УНІАН.

За словами експерта з кібербезпеки Олексія Барановського, немає якихось комбінацій цифр, як дізнатися, прослуховують телефон чи ні, або що на телефоні стоїть шкідливе програмне забезпечення для прослуховування й читання повідомлень. Та й сам факт, що хтось прослуховує телефон середньостатистичної людини — під великим питанням.

"Вартість ПЗ для злому телефонів, щоб віддалено перехоплювати повідомлення або дзвінки, неймовірно висока — йдеться про сотні тисяч і мільйони доларів. Такі програми не розраховані на прослуховування звичайних людей, — пояснює фахівець — Таку "прослушку" можуть намагатися встановити високопоставленим особам, приміром, президентам, лідерам терористів, і тоді за ними вестиметься ціле "полювання". Та й для того, щоб встановити на телефон таке ПЗ, потрібно або змусити людину щось завантажити та встановити на свій гаджет, або ж використати дуже дорогі zero-day вразливості в встановленому на телефоні користувача ПЗ".

Якщо ж говорити про перехоплення діалогів, комунікацій і дзвінків, то зараз найчастіше використовують два підходи:

спецслужби встановлюють спеціалізоване обладнання на телекомунікаційному майданчику провайдера і там уже перехоплюють дзвінки та SMS користувача;

використовують спеціалізоване обладнання, яке повинно бути в радіусі дії телефону — тобто, можна перехопити дзвінок, якщо хтось приїде на машині з необхідним набором обладнання і перебуватиме від користувача на відстані приблизно 600-700 метрів в умовах міської забудови.

Як пояснив експерт, такі ознаки прослуховування як швидке "сідання" батареї, нагрівання акумулятора — це все брехня. У сучасних системах немає ознак того, що телефон прослуховується.

"Тріск, шум або поганий зв'язок — це все можна було почути в трубку дротових телефонів, коли пристрої для прослуховування були аналоговими. Бо це відбувалося, коли пристрій для "прослушки" неякісно приєднували до телефонних ліній, і змінювалися їхні електромагнітні характеристики. Зараз сигнал цифровий, тому тріску з такої причини не може бути", — каже експерт.

Акумулятори зараз нагріваються і від підзарядки. Батарея потенційно може сідати швидше, якщо телефон намагаються знайти: наприклад, гаджет можуть шукати, якщо його вкрали. Тоді пошук телефону проводять оперативники за допомогою спеціального комплексу, на якому вмикається випромінювання, завдяки якому і шукають телефон.

Водночас є спосіб, як дізнатися, чи прослуховують телефон, і зрозуміти, що мобільний перебував у зоні дії перехоплювального пристрою за вторинною ознакою.

Наприклад, ви йдете, і у вас був інтернет 4G, але несподівано він "провалився" до 3G і до 4G не повертається. Якщо 4G повертається тільки в тому випадку, коли ви вимкнули телефон, а потім знову увімкнули, або ввімкнули і вимкнули "режим польоту", — це ознака того, що ви були в зоні дії перехоплювача, — наводить приклад експерт.

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Як пояснила викладачка Fundamentals of Cybersecurity в Neoversity Марина Євдокименко, на певні сигнальні слова у розмовах можуть реагувати деякі додатки, що мають доступ до диктофона, — тобто, теоретично можливо, що вони можуть слухати і розпізнавати ключові слова для пошуку.

"До такої реклами варто ставитися критично — це не результат прослуховування, а точне передбачення вашої поведінки на основі аналізу попередніх дій у мережі, — каже експерт. — Та ж "Мета", "Гугл", "Тік-ток" мають мільярди користувачів, їхні системи машинного навчання вчаться на кожному кліку, вони аналізують дії користувача і згодом здатні спрогнозувати, що саме людині може знадобитися".

Приміром, пояснює спеціаліст, корпорація "Мета" могла зібрати відомості про користувача з інформації з месенджерів, "Фейсбуку", створити цифровий профіль, а потім ці дані знеособлюють, продають сотням компаній, і згодом їх можуть використовувати в рекламних цілях. Однак, за словами фахівця, для того, щоб справді прослуховувати людину, на її телефон потрібно встановити шпигунську програму або додатки з фішинговими елементами. Однак це досить складно.

Телефон прослуховують: як перевірити

Якщо все-таки є підозра, що у вас стоїть прослуховування телефону, відключити його досить просто, стверджує експерт:

по-перше, потрібно іноді перезавантажувати телефон — якщо на телефоні є шкідливе ПЗ, наприклад, яке читає ваші повідомлення або надає до гаджета віддалений доступ, то, перезавантаживши телефон, ви обриваєте зв'язок цього ПЗ з командним центром, і не всі програми потім можуть знову запуститися;

також можна спробувати скинути телефон до заводських налаштувань — таким чином ви приберете всі програми і, якщо серед них були шкідливі, то вони перестануть працювати.

За словами Олексія Барановського, шкідливі програми можуть працювати, якщо в операційній системі телефону є вразливості, а після оновлення ОС і усунення вразливостей ПЗ для прослуховування "злетить".

Можна також перевірити, чи встановлено на телефоні переадресацію дзвінків — от для цього якраз і є кодові комбінації. Наприклад, у Vodafone для перевірки статусу переадресації потрібно ввести *#21# і натиснути кнопку виклику.

"Таку переадресацію дзвінків можна встановити лише у випадку, якщо маєш доступ до чужого телефону, — каже експерт. — Наприклад, людина може поставити переадресацію на себе і отримувати дзвінки, адресовані іншій особі. Але тоді це вже не "прослушка".

Нагадаємо, по всій Україні обіцяють зробити якісний мобільний звʼязок. Уряд ухвалив постанову, яка пришвидшує будівництво базових станцій для якісного звʼязку у кожному куточку.

Фокус також писав, що пенсіонери можуть менше платити за дзвінки. Спеціальні тарифи для пенсіонерів має лише "Київстар". Проте оператори мобільного звʼязку Lifecell і Vodafone пропонують стандартні послуги за дешевшою ціною.