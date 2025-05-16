По всій Україні обіцяють зробити якісний мобільний звʼязок: що відомо

Уряд ухвалив постанову, яка пришвидшує будівництво базових станцій для якісного звʼязку у кожному куточку України. Під час воєнного стану оператори отримуватимуть дозволи на розміщення базових станцій протягом 25 днів, раніше цей процес міг тривати до двох років.

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Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Як йдеться у повідомленні, це рішення допоможе операторам мобільного звʼязку розширювати покриття у віддалених куточках України та вздовж автошляхів.

За які терміни оператори отримуватимуть дозволи для розбудови мобільних мереж:

15 робочих днів замість 6 місяців — на об’єктах державного та комунального майна, наприклад, на даху будинку;

25 робочих днів замість 1,5 року — на державних та комунальних земельних ділянках.

Після отримання дозволу оператори можуть одразу розміщувати базові станції. Підготовка до аукціону, розробка проєктів землеустрою та інші кроки для отримання оренди майна або землі оператори мають пройти протягом воєнного стану та за 2 роки після.

"Одна з наших пріоритетних цілей до 2030 року — забезпечити 98% населення якісним мобільним зв’язком у кожному куточку країни. Ухвалення постанови — ще один важливий крок, щоб кожен українець завжди був на звʼязку. У місті, селі чи в дорозі", — зазначили у Мінцифри.

Нагадаємо, пенсіонери можуть менше платити за дзвінки. Спеціальні тарифи для пенсіонерів має лише "Київстар". Проте оператори мобільного звʼязку Lifecell і Vodafone пропонують стандартні послуги за дешевшою ціною.

Фокус також раніше писав, що мобільний оператор "Київстар" підписав угоду про придбання групи "Уклон" (Uklon), яка надає послуги онлайн-замовлення таксі та доставки. Ціна угоди – понад 155,2 млн доларів