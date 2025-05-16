По всей Украине обещают сделать качественную мобильную связь: что известно

Правительство приняло постановление, которое ускоряет строительство базовых станций для качественной связи в каждом уголке Украины. Во время военного положения операторы будут получать разрешения на размещение базовых станций в течение 25 дней, ранее этот процесс мог длиться до двух лет.

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Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Как говорится в сообщении, это решение поможет операторам мобильной связи расширять покрытие в отдаленных уголках Украины и вдоль автодорог.

За какие сроки операторы будут получать разрешения для развития мобильных сетей:

15 рабочих дней вместо 6 месяцев — на объектах государственного и коммунального имущества, например, на крыше дома;

25 рабочих дней вместо 1,5 года — на государственных и коммунальных земельных участках.

После получения разрешения операторы могут сразу размещать базовые станции. Подготовка к аукциону, разработка проектов землеустройства и другие шаги для получения аренды имущества или земли операторы должны пройти в течение военного положения и через 2 года после.

"Одна из наших приоритетных целей до 2030 года — обеспечить 98% населения качественной мобильной связью в каждом уголке страны. Принятие постановления — еще один важный шаг, чтобы каждый украинец всегда был на связи. В городе, селе или в дороге", — отметили в Минцифры.

Напомним, пенсионеры могут меньше платить за звонки. Специальные тарифы для пенсионеров имеет только "Киевстар". Однако операторы мобильной связи Lifecell и Vodafone предлагают стандартные услуги по более дешевой цене.

Фокус также ранее писал, что мобильный оператор "Киевстар" подписал соглашение о приобретении группы "Уклон" (Uklon), которая предоставляет услуги онлайн-заказа такси и доставки. Цена сделки — более 155,2 млн долларов