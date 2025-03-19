Вдвое дороже оценки Forbes: "Киевстар" купил сервис такси Uklon, подробности

В материнской компании мобильного оператора отметили, что "Киевстар" приобретет 97% акций на сумму более чем 155 млн долларов.

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Мобильный оператор "Киевстар" подписал соглашение о приобретении группы "Уклон" (Uklon), которая предоставляет услуги онлайн-заказа такси и доставки. Цена сделки — более 155,2 млн долларов, сообщает материнская компания VEON.

После закрытия сделки "Киевстар" приобретет 97% акций Uklon на общую сумму 155,2 млн долларов США. Ожидается, что генеральный директор Uklon Сергей Гришков останется на своей должности и продолжит развивать продукты и услуги компании в Украине и других регионах.

"Мы с нетерпением ждем возможности изучить расширение возможностей Uklon за пределами Украины и Узбекистана при поддержке наших цифровых операторов в Казахстане, Пакистане и Бангладеш", — заявил генеральный директор VEON Group и председатель наблюдательного совета Kyivstar Каан Терзиоглу.

Генеральный директор "Киевстар" отметил, что благодаря этому объединятся две компании, лидирующие на рынке. По его мнению, такое соглашение расширит цифровые возможности миллионов украинцев.

Приобретение "Киевстар" сервиса Uklon: что предшествовало

Напомним, что сообщения о покупке сервиса такси Uklon телеком-компанией "Киевстар" появились в СМИ 24 января. Тогда СМИ отмечали, что в Антимонопольный комитет Украины поступили заявления от "Киевстара" на приобретение украинских ООО "Тех Уклон", "Уклон Корпорейт", "Уклон Украина" и кипрской UKLON LTD.

В начале февраля стало известно, что АМКУ разрешил телекоммуникационной компании "Киевстар" приобрести сервис такси Uklon. Глава ведомства отмечал, что это не приведет к структурным изменениям на товарных рынках. Тогда Forbes Ukraine оценил цену компании — она может составлять 40-80 миллионов долларов.

Напомним, что в Киеве существует служба такси Pink, в которой работают только женщины, а услуги предоставляются женщинам с детьми до 12 лет. В ответ в Одессе пообещали создать службу такси, которая будет обслуживать исключительно мужчин.