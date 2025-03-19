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Украина

Вдвое дороже оценки Forbes: "Киевстар" купил сервис такси Uklon, подробности

Uklon, Киевстар, Киевстар купил Uklon, Киевстар купил Uklon
Фото: Facebook | "Киевстар" заключил сделку на приобретение "Уклона" (иллюстративное фото)

В материнской компании мобильного оператора отметили, что "Киевстар" приобретет 97% акций на сумму более чем 155 млн долларов.

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Мобильный оператор "Киевстар" подписал соглашение о приобретении группы "Уклон" (Uklon), которая предоставляет услуги онлайн-заказа такси и доставки. Цена сделки — более 155,2 млн долларов, сообщает материнская компания VEON.

После закрытия сделки "Киевстар" приобретет 97% акций Uklon на общую сумму 155,2 млн долларов США. Ожидается, что генеральный директор Uklon Сергей Гришков останется на своей должности и продолжит развивать продукты и услуги компании в Украине и других регионах.

"Мы с нетерпением ждем возможности изучить расширение возможностей Uklon за пределами Украины и Узбекистана при поддержке наших цифровых операторов в Казахстане, Пакистане и Бангладеш", — заявил генеральный директор VEON Group и председатель наблюдательного совета Kyivstar Каан Терзиоглу.

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Генеральный директор "Киевстар" отметил, что благодаря этому объединятся две компании, лидирующие на рынке. По его мнению, такое соглашение расширит цифровые возможности миллионов украинцев.

Приобретение "Киевстар" сервиса Uklon: что предшествовало

Напомним, что сообщения о покупке сервиса такси Uklon телеком-компанией "Киевстар" появились в СМИ 24 января. Тогда СМИ отмечали, что в Антимонопольный комитет Украины поступили заявления от "Киевстара" на приобретение украинских ООО "Тех Уклон", "Уклон Корпорейт", "Уклон Украина" и кипрской UKLON LTD.

В начале февраля стало известно, что АМКУ разрешил телекоммуникационной компании "Киевстар" приобрести сервис такси Uklon. Глава ведомства отмечал, что это не приведет к структурным изменениям на товарных рынках. Тогда Forbes Ukraine оценил цену компании — она может составлять 40-80 миллионов долларов.

Напомним, что в Киеве существует служба такси Pink, в которой работают только женщины, а услуги предоставляются женщинам с детьми до 12 лет. В ответ в Одессе пообещали создать службу такси, которая будет обслуживать исключительно мужчин.

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