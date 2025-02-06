"Киевстар" покупает известный сервис такси: в АМКУ согласовали сделку и раскрыли подробности

По информации главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко, такие действия компании не приведут к структурным изменениям на товарных рынках.

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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил телекоммуникационной компании "Киевстар" приобрести сервис такси Uklon. Об этом сообщил председатель АМКУ Павел Кириленко.

"Частному акционерному обществу "Киевстар" предоставили разрешения на приобретение контроля над компанией "UKLON LTD" и обществами с ограниченной ответственностью "Тех уклон", "Уклон Корпорейт", "Уклон Украина", — рассказал он.

По словам главы комитета, решение по пяти заявлениям Киевстара было принято 6 января на заседании Антимонопольного комитета Украины.

"Комитет пришел к выводу, что действия ЧАО не приведут к структурным изменениям ни на одном из трех задействованных товарных рынков (онлайновой рекламы, организации перевозок легковым автотранспортом и услуг по доставке товаров)", — добавил Павел Кириленко.

Приобретение компанией "Киевстар" сервиса такси Uklon: что известно

Отметим, что сообщения о покупке сервиса такси Uklon телеком-компанией "Киевстар" появились в СМИ 24 января. Тогда Forbes Ukraine сообщало, что в декабре 2024 года в АМКУ поступили заявления от "Киевстара" на приобретение украинских ООО "Тех Уклон", "Уклон Корпорейт", "Уклон Украина" и кипрской UKLON LTD. Forbes Ukraine оценил текущую цену компании, она может составлять 40–80 миллионов долларов.

Напомним, что в Киеве бесплатно можно ездить на такси. Однако воспользоваться этой услугой могут не все — она рассчитана на тех, кому сложно передвигаться.

Ранее Фокус писал, что в столице пересматривают работу транспорта во время тревоги. Сейчас Киев — это единственный город, где во время тревоги полностью останавливается наземный общественный транспорт.