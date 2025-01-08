В Киеве бесплатно можно ездить на такси: кто и как может пользоваться услугой, подробности

Юрист Михаил Вулах отмечает, что программа рассчитана на тех, кому сложно передвигаться. Поэтому им предоставляется 124 часа бесплатного проезда на такси в год.

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В Киеве пенсионеры могут бесплатно ездить на такси. Всего в год лицу предоставляется до 124 часов бесплатного передвижения этим видом транспорта, рассказывает юрист пенсионеров Михаил Вулах в эфире "Киев24".

"Бесплатное такси — это программа, которая внедрена Киевской городской государственной администрацией и она действует именно для тех пенсионеров, и не только пенсионеров, кому сложно передвигаться, кому нужна посторонняя помощь, чтобы выйти на улицу, поехать по своим делам, кому сложно вообще решить любые свои вопросы вне квартиры", — отметил эксперт.

Как воспользоваться программой бесплатного такси

Чтобы получить услугу, необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг с соответствующим заявлением. После этого управлением социальной защиты населения проводится проверка, действительно ли это лицо имеет право на услугу.

Затем человеку предоставляется соответствующий логин и пароль, с помощью которого необходимо зарегистрироваться в электронном кабинете на специальном сайте. Каждому лицу дается до 124 часов бесплатного такси. Ими можно пользоваться целый год.

Кто может получить услуги социального такси

На сайте "Социального такси" отмечается, что услугой могут воспользоваться:

взрослые и дети с инвалидностью;

лица пожилого возраста, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, и, которые передвигаются с помощью технических средств реабилитации, с психическими и интеллектуальными нарушениями;

лица с заболеваниями, которые не способны к самостоятельному передвижению и нуждаются в посторонней помощи;

пациенты с хронической почечной недостаточностью, которые нуждаются в гемодиализе;

другие маломобильные группы населения.

Объем услуг на одного получателя — 124,5 часа в год. Транспортные услуги могут предоставляться временно, постоянно или единовременно.

Напомним, что с 1 июля 2025 года в Украине начнется реформа пенсионной системы относительно порядка начисления и выплаты пенсий по инвалидности. Изменения коснутся как механизма расчета, так и условий предоставления таких выплат.

Добавим, что в 2025 году в Украине изменятся правила начисления пенсий, и будет введено ограничение на их максимальный размер. В результате у некоторых граждан пенсии могут сократиться в несколько раз.