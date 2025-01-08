В Києві безкоштовно можна їздити на таксі: хто і як може користуватись послугою, подробиці

Юрист Михайло Вулах зазначає, що програма розрахована на тих, кому складно пересуватись. Тому їм надається 124 години безкоштовного проїзду на таксі на рік.

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У Києві пенсіонери можуть безплатно їздити на таксі. Загалом на рік особі надається до 124 годин безкоштовного пересування цим видом транспорту, розповідає юрист пенсіонерів Михайло Вулах в ефірі "Київ24".

"Безоплатне таксі — це програма, яка впроваджена Київською міською державною адміністрацією і вона діє саме для тих пенсіонерів, і не лише пенсіонерів, кому складно пересуватись, кому потрібна стороння допомога, щоб вийти на вулицю, поїхати по своїм справам, кому складно взагалі вирішити будь-які свої питання поза квартирою", — зазначив експерт.

Як скористатись програмою безоплатного таксі

Щоб отримати послугу, необхідно звернутись до Центру надання адміністративних послуг з відповідною заявою. Після цього управлінням соціального захисту населення проводиться перевірка, чи дійсно ця особа має право на послугу.

Потім людині надається відповідний логін і пароль, за допомогою якого необхідно зареєструватись в електронному кабінеті на спеціальному сайті. Кожній особі дається до 124 годин безплатного таксі. Ними можна користуватись цілий рік.

Хто може отримати послуги соціального таксі

На сайті "Соціального таксі" зазначається, що послугою можуть скористатись:

дорослі та діти з інвалідністю;

особи літнього віку, які мають порушення опорно-рухового апарату, та, які пересуваються за допомогою технічних засобів реабілітації, з психічними та інтелектуальними порушеннями;

особи із захворюваннями, які не здатні до самостійного пересування та потребують сторонньої допомоги;

пацієнти з хронічною нирковою недостатністю, які потребують гемодіалізу;

інші маломобільні групи населення.

Обсяг послуг на одного отримувача — 124,5 години на рік. Транспортні послуги можуть надаватись тимчасово, постійно або одноразово.

Нагадаємо, що з 1 липня 2025 року в Україні розпочнеться реформа пенсійної системи щодо порядку нарахування та виплати пенсій по інвалідності. Зміни торкнуться як механізму розрахунку, так і умов надання таких виплат.

Додамо, що у 2025 році в Україні зміняться правила нарахування пенсій, і буде введено обмеження на їхній максимальний розмір. У результаті у деяких громадян пенсії можуть скоротитися в кілька разів.