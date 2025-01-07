Деяких українців позбавлять соціальних виплат: про що йдеться

Виплати по інвалідності, які зараз отримують громадяни всіх груп, можуть бути скасовані або замінені іншими формами соціальної підтримки.

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З 1 липня 2025 року в Україні розпочнеться реформа пенсійної системи, що стосується порядку нарахування та виплати пенсій по інвалідності. Зміни торкнуться як механізму розрахунку, так і умов надання таких виплат. Основною метою реформи заявлено оптимізацію пенсійної системи, однак для деяких категорій громадян доступність виплат може змінитися. Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Деталі реформи стануть відомі ближче до моменту її впровадження. Наразі (з 1 січня 2025 року) значних змін у системі виплати пенсій не очікується. Наразі мінімальною вимогою для отримання пенсії по інвалідності є наявність щонайменше одного року трудового стажу.

Розмір виплати визначається залежно від тривалості офіційного стажу та встановленої групи інвалідності:

1 група: 100% від суми пенсії за віком;

2 група: 90% від суми пенсії за віком.

Поточний розмір мінімальної соціальної пенсії по інвалідності:

1 група — 2 760 гривень;

2 група — 2 520 гривень;

3 група - 2 093 гривні.

Ці виплати надаються як базова фінансова підтримка для громадян, які мають статус інвалідності. Після впровадження пенсійної реформи заплановано такі зміни:

виплати по інвалідності, які зараз отримують громадяни всіх груп, можуть бути скасовані або замінені іншими формами соціальної підтримки;

люди з інвалідністю 1, 2 і 3 груп ризикують втратити фінансову допомогу від держави, якщо не буде створено нової системи соціального захисту.

Деталі реформи поки що не оголошені, тому важливо стежити за офіційною інформацією, щоб своєчасно дізнатися про зміни.

Варто нагадати, що 24 жовтня ЗМІ пояснювали, з яких причин українцям можуть відмовити в призначенні субсидії на оплату комунальних послуг. Серед них названо борги за комунальні, наявність великого депозиту, нового авто або більше одного транспортного засобу.

Також 21 жовтня економіст, ексрадник президента України з економічних питань Олег Устенко нагадував, що коли комунальні перевищують 20% доходу, різницю має компенсувати держава.