Некоторых украинцев лишат социальных выплат: о чем речь

Выплаты по инвалидности, которые сейчас получают граждане всех групп, могут быть отменены или заменены другими формами социальной поддержки.

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С 1 июля 2025 года в Украине начнется реформа пенсионной системы, касающаяся порядка начисления и выплаты пенсий по инвалидности. Изменения затронут как механизм расчета, так и условия предоставления таких выплат. Основной целью реформы заявлена оптимизация пенсионной системы, однако для некоторых категорий граждан доступность выплат может измениться. Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.

Детали реформы станут известны ближе к моменту ее внедрения. На данный момент (с 1 января 2025 года) значительных изменений в системе выплаты пенсий не ожидается. В настоящее время минимальным требованием для получения пенсии по инвалидности является наличие как минимум одного года трудового стажа.

Размер выплаты определяется в зависимости от продолжительности официального стажа и установленной группы инвалидности:

1 группа: 100% от суммы пенсии по возрасту;

2 группа: 90% от суммы пенсии по возрасту.

Текущий размер минимальной социальной пенсии по инвалидности:

1 группа – 2 760 гривен;

2 группа – 2 520 гривен;

3 группа – 2 093 гривны.

Эти выплаты предоставляются как базовая финансовая поддержка для граждан, имеющих статус инвалидности. После внедрения пенсионной реформы планируются следующие изменения:

выплаты по инвалидности, которые сейчас получают граждане всех групп, могут быть отменены или заменены другими формами социальной поддержки;

люди с инвалидностью 1, 2 и 3 групп рискуют потерять финансовую помощь от государства, если не будет создана новая система социальной защиты.

Детали реформы пока не объявлены, поэтому важно следить за официальной информацией, чтобы своевременно узнать об изменениях.

Стоит напомнить, что 24 октября СМИ объясняли, по каким причинам украинцам могут отказать в назначении субсидии на оплату коммунальных услуг. Среди них названы долги за коммунальные, наличие большого депозита, нового авто или более одного транспортного средства.

Также 21 октября экономист, экс-советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко напоминал, что когда коммунальные превышают 20% дохода, разницу должно компенсировать государство.