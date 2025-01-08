Виплати зменшаться в рази: хто з пенсіонерів втратить більшу частину грошей

Скорочення торкнеться тільки додаткових виплат, які нараховувалися за роботу в силових або інших структурах.

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У 2025 році в Україні зміняться правила нарахування пенсій, і буде введено обмеження на їхній максимальний розмір. У результаті у деяких громадян пенсії можуть скоротитися в кілька разів. Сума пенсій у 2025 році не зможе перевищувати чотирьох середніх пенсій по країні або десятикратного розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних. Про це повідомляє Мінсоцполітики.

Це нововведення спрямоване на скорочення розриву між звичайними пенсіями і так званими спеціальними виплатами, розмір яких інколи сягає 60, 80 або навіть 100 тисяч гривень:

обмеження не торкнуться страхової частини пенсій, тобто виплат, сформованих шляхом сплачених страхових внесків;

скорочення торкнеться тільки додаткових виплат, які нараховувалися за роботу в силових або інших структурах.

Скорочення великих пенсій буде проводитися через використання понижувальних коефіцієнтів. Що більший розмір пенсії, то вищий коефіцієнт для її зменшення. Це нововведення спрямоване на підвищення справедливості пенсійної системи, знижуючи надмірно високі виплати, які помітно перевищують середній рівень пенсій в Україні.

Обмеження не торкнуться пенсій тих, хто захищає Україну на фронті або брав участь у бойових діях від початку війни, тобто з 2014 року. Це рішення враховує особливий статус і внесок таких громадян у безпеку країни.

Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.

Додамо, що в Україні почнуть діяти нові правила виходу на пенсію. Це станеться з 1 січня 2025 року.