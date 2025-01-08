Выплаты уменьшатся в разы: кто из пенсионеров потеряет большую часть денег

Сокращение коснется только дополнительных выплат, которые начислялись за работу в силовых или других структурах.

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В 2025 году в Украине изменятся правила начисления пенсий, и будет введено ограничение на их максимальный размер. В результате у некоторых граждан пенсии могут сократиться в несколько раз. Сумма пенсий в 2025 году не сможет превышать четырех средних пенсий по стране или десятикратного размера прожиточного минимума для нетрудоспособных. Об этом сообщает Минсоцполитики.

Данное нововведение направлено на сокращение разрыва между обычными пенсиями и так называемыми специальными выплатами, размер которых иногда достигает 60, 80 или даже 100 тысяч гривен:

ограничения не затронут страховую часть пенсий, то есть выплаты, сформированы путем уплаченных страховых взносов;

сокращение коснется только дополнительных выплат, которые начислялись за работу в силовых или других структурах.

Сокращение крупных пенсий будет проводиться через использование понижающих коэффициентов. Чем больше размер пенсии, тем выше коэффициент для ее уменьшения. Это нововведение направлено на повышение справедливости пенсионной системы, снижая чрезмерно высокие выплаты, которые заметно превышают средний уровень пенсий в Украине.

Ограничения не коснутся пенсий тех, кто защищает Украину на фронте или участвовал в боевых действиях с начала войны, то есть с 2014 года. Это решение учитывает особый статус и вклад таких граждан в безопасность страны.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.

Добавим, что в Украине начнут действовать новые правила выхода на пенсию. Это произойдет с 1 января 2025 года.