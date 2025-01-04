Пенсия в Украине: насколько увеличится необходимый стаж для выхода на отдых к 2028 года

Наиболее распространенной среди граждан Украины является пенсия по возрасту.

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В 2025 году украинцы смогут выйти на пенсию в возрасте 60 лет, если у них будет обязательный стаж работы в 32 года. К 2028 году минимальный страховой стаж для выхода на пенсию будет увеличен до 35 лет. Об этом сообщила адвокат Лилия Лукацкая в интервью "Украинскому Радио".

"Общие условия для назначения пенсии у нас регулируются законом Украины об общеобязательном государственном пенсионном страховании. Конкретно этот закон описывает понятие страхового стажа, виды пенсии, пенсионный возраст, порядок назначения. Хочу обратить внимание, что наиболее распространенной среди граждан является пенсия по возрасту. То есть, если лицо достигло пенсионного возраста, а это для мужчин и женщин в Украине 60 лет, то лицо может обратиться с соответствующим заявлением в Пенсионный Фонд. Однако хочу заметить, что до 2028 года мы должны иметь стаж 35 лет", — сообщила адвокат.

Каждый год человек, достигший 60 лет и желающий подать заявление на назначение пенсии, должен учитывать, что требуемый страховой стаж увеличивается на 12 месяцев ежегодно. Например, в 2023 году он составлял 30 лет, в 2024 году – уже 31 год, а в 2025 году – 32 года. К 2028 году минимальный страховой стаж достигнет 35 лет. Только при наличии этого стажа и достижении пенсионного возраста можно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Она напомнила, что лицо, которое намеренно выйти на пенсию, может подать это заявление не ранее месяца с возникновения такого права и не позднее трех месяцев после наступления права на назначение пенсии.

Адвокат отметила, что в 2023 году был принят закон о выплате пенсий в условиях военного положения. Этот закон позволяет лицам, проживающим на неподконтрольных Украине территориях, где идут боевые действия, и достигшим пенсионного возраста, подать заявление на получение пенсии при выезде с этих территорий или в течение трех месяцев после окончания военного положения, если они не могли сделать это своевременно.

"Если это пенсия по возрасту, то она будет назначена со дня достижения лицом пенсионного возраста, то есть 60 лет. То есть, за весь период будет начислена и выплачена пенсия. Если они смогли выехать с неподконтрольной территории и подать по месту жительства это заявление, то на них эти три месяца не распространяется. Подают они где угодно, где будут проживать на новом месте, но пенсия будет назначаться с того периода, когда наступил пенсионный возраст. То есть, если 60 лет было год назад, то с этого периода на следующий день они уже имеют право получать пенсию", — уточнила Лукацкая.

Также она подчеркнула, что ели человек пропустил эти три месяца после своего 60-летия и позже обратился в Пенсионный фонд, то пенсию назначат со дня обращения.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.

Добавим, что в Украине начнут действовать новые правила выхода на пенсию. Это произойдет с 1 января 2025 года.