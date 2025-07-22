Ваш ноутбук сильно нагревается: как можно решить проблему

Ноутбуки подвержены перегреву даже больше, чем настольные компьютеры, так в них меньше места для радиаторов и других систем охлаждения. Если ноутбук начинает шуметь, это почти всегда означает, что он работает на пределе возможностей, и вентиляторы включаются, чтобы охладить его.

Related video

Вообще, оптимальный диапазон температур для ноутбука составляет от 10 до 35 градусов Цельсия, пишет slashgear.com. Превышение указанного диапазона грозит повреждением чувствительных компонентов ноутбука, и устройство может просто выключиться, если будет перегретым слишком долго.

Правда, новые процессоры более эффективны и не так подвержены перегреву, но и они могут столкнуться с такой проблемой. Если у вас ноутбук без вентилятора, который часто нагревается, или ноутбук с вентиляторами, которых недостаточно для охлаждения, или же вы просто хотите подстраховаться на случай перегрева, можно воспользоваться специальной охлаждающей подставкой для ноутбука.

Как работает «охлаждение на подставке»

Есть несколько различных типов охлаждающих подставок для ноутбуков. Пассивные охлаждающие подставки не требуют питания или USB-подключения — обычно они приподнимают ноутбук, обеспечивая циркуляцию воздуха, и могут также использовать теплопроводящие материалы для отвода тепла. Они очень просты в использовании.

Активные термоэлектрические охладители – устройства посложнее. Они переносят тепло из одной области в другую и часто используются внутри компьютеров для непосредственного охлаждения процессора, и по такому же принципу работают и активные охлаждающие подставки для ноутбуков.

Есть и промежуточное решение – охлаждающие подставки с вентиляторами. К ним относятся турбовентиляторы, которые используют пену или другой материал для создания герметизации вокруг основания устройства и предотвращения обратного потока тепла от выхлопных газов, а также вакуумные вентиляторы, которые крепятся сбоку или сзади ноутбука для отвода горячего воздуха.

Охлаждающие подставки для ноутбуков могут предлагать и дополнительные функции –крепления для телефонов, RGB-подсветку, дополнительные USB-порты для зарядки, цифровые индикаторы температуры, регулировку скорости и многое другое.

После тестирования нескольких моделей эксперты издания ZDNet признали лучше охлаждающей подставкой для ноутбука модель Llano RGB Cooling Pad (у нее есть мощный вентилятор и RGB-подсветка). Это, конечно, довольно дорогой вариант, а из более бюджетных рекомендуют TeckNet Cooling Pad, которая отлично подойдет для Chromebook и MacBook. Еще одна доступная модель — подставка для ноутбука Kootek Cooling Pad с пятью вентиляторами, доступная в нескольких цветовых вариантах.

Ранее Фокус писал, что делать, если зарядка телефона нагревается. Из-за легкого нагрева переживать не стоит, но горячая зарядка может быть признаком серьезных неприятностей.

Также эксперты пояснили, что предпринять, если нагревается повербанк. Тут надо быть осторожным, так как литий-ионные аккумуляторы могут даже загореться в результате перегрева.