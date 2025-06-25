Что делать, если повербанк нагревается: эксперты пояснили, надо ли беспокоиться

Повербанк всегда выручит, если поблизости нет розетки. Но при всем удобстве портативных зарядных устройств у них есть некоторые особенности, о которых следует помнить.

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Повербанки могут немного нагреваться, независимо от того, используете ли вы их для зарядки телефона или же самого повербанка, пишет slashgear.com. В этом случае волноваться не нужно – речь просто о естественном процессе преобразования и передачи энергии.

Но если повербанк греется сильно – это может быть небезопасно. Если вы обнаружили, что аккумулятор стал не теплым, а уже просто горячим, немедленно прекратите его использование. Это признак того, что с вашим повербанком что-то не так.

Причины для такого радикального нагрева могут быть разными. Например, это может быть результатом того, что повербанк полежал под прямыми солнечными лучами. В любом случае надо отключить все устройства и дать повербанку остыть. Ему понадобится некоторое время, чтобы отрегулировать температуру, но, если он продолжает перегреваться и проявляет другие признаки неисправности, не используйте его больше.

Когда повербанк подает тревожные сигналы

Повербанк может вздуться – обычно это связано с проблемами с его внутренним литий-ионным аккумулятором. Тут тоже может быть несколько причин – и возраст устройства, и воздействие экстремальных температур, и неправильное использование, и просто низкое качество. Вздутие – это очень опасный сигнал, ведь в сочетании с перегревом оно может стать причиной пожара.

Ещё перегретый повербанк может издавать необычный запах – это тоже должно насторожить. Между прочим, некоторые авиакомпании даже запретили использование повербанков на своих рейсах – из-за того, что эти устройства могут вести себя непредсказуемо.

Как правильно обращаться с повербанком

Чтобы избежать неприятностей, надо, прежде всего, соблюдать правила хранения повербанков. Они не должны находиться под прямым солнечным светом или около легковоспламеняющихся предметов. Выберите для хранения прохладное затемненное место.

Разумеется, лучше не покупать повербанки сомнительного качества. Но даже фирменные повербанки могут выйти из строя при неправильном использовании – поэтому важно соблюдать правила эксплуатации (например, не оставлять телефон подключенным к повербанку дольше, чем это необходимо).

Также Фокус писал, что делать, если зарядка телефона нагревается. Так же, как и в случае с повербанком, из-за легкого нагрева переживать не стоит, но горячая зарядка может быть признаком серьезных неприятностей.

Ранее стало известно, как помочь вашему телефону работать дольше. Назывались и распространенные ошибки, которые могут испортить аккумулятор.