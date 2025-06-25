Що робити, якщо повербанк нагрівається: експерти пояснили, чи треба турбуватися

Повербанк завжди виручить, якщо поблизу немає розетки. Але за всієї зручності портативних зарядних пристроїв у них є деякі особливості, про які слід пам'ятати.

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Повербанки можуть трохи нагріватися, незалежно від того, чи використовуєте ви їх для заряджання телефону або ж самого повербанка, пише slashgear.com. У цьому випадку хвилюватися не потрібно — йдеться просто про природний процес перетворення і передачі енергії.

Але якщо повербанк гріється сильно — це може бути небезпечно. Якщо ви виявили, що акумулятор став не теплим, а вже просто гарячим, негайно припиніть його використання. Це ознака того, що з вашим повербанком щось не так.

Причини для такого радикального нагрівання можуть бути різними. Наприклад, це може бути результатом того, що повербанк полежав під прямими сонячними променями. У будь-якому разі треба відключити всі пристрої і дати повербанку охолонути. Йому знадобиться певний час, щоб відрегулювати температуру, але, якщо він продовжує перегріватися і проявляє інші ознаки несправності, не використовуйте його більше.

Коли повербанк подає тривожні сигнали

Повербанк може здутися — зазвичай це пов'язано з проблемами з його внутрішнім літій-іонним акумулятором. Тут теж може бути кілька причин — і вік пристрою, і вплив екстремальних температур, і неправильне використання, і просто низька якість. Здуття — це дуже небезпечний сигнал, адже в поєднанні з перегрівом воно може стати причиною пожежі.

Ще перегрітий повербанк може видавати незвичайний запах — це теж має насторожити. Між іншим, деякі авіакомпанії навіть заборонили використання повербанків на своїх рейсах — через те, що ці пристрої можуть поводитися непередбачувано.

Як правильно поводитися з повербанком

Щоб уникнути неприємностей, треба насамперед дотримуватися правил зберігання повербанків. Вони не повинні перебувати під прямим сонячним світлом або біля легкозаймистих предметів. Виберіть для зберігання прохолодне затемнене місце.

Зрозуміло, краще не купувати повербанки сумнівної якості. Але навіть фірмові повербанки можуть вийти з ладу в разі неправильного використання — тому важливо дотримуватися правил експлуатації (наприклад, не залишати телефон під'єднаним до повербанка довше, ніж це необхідно).

Також Фокус писав, що робити, якщо зарядка телефону нагрівається. Так само, як і у випадку з повербанком, через легке нагрівання переживати не варто, але гаряча зарядка може бути ознакою серйозних неприємностей.

Раніше стало відомо, як допомогти вашому телефону працювати довше. Називалися й поширені помилки, які можуть зіпсувати акумулятор.