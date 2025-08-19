Не берите эти ноутбуки: почему нехватка оперативной памяти может стать реальной проблемой

Были времена, когда ноутбук с 8 ГБ оперативной памяти считался чуть ли не чудом техники. Но сегодня такие характеристики не подойдут, даже если вы не геймер. Ведь малый объем памяти может испортить всю вашу работу на ноутбуке.

Related video

Операционные системы становятся более тяжелыми, а приложения требуют больше ресурса, поясняет slashgear.com. Современные браузеры работают на основе многопроцессной архитектуры и могут потреблять от 2 до 4 ГБ памяти, даже если открыто всего несколько вкладок.

Добавьте к этому системные процессы, и любой бюджетный ноутбук быстро покажется таким же бесполезным, как и модель с 4 ГБ памяти пятилетней давности, особенно в режиме многозадачности, отмечают эксперты.

Приложениям нужно много памяти

Ограниченная память может быстро стать краеугольным камнем для всего ноутбука, особенно при интенсивной нагрузке. К примеру, вы работаете с несколькими вкладками браузера и приложения Slack, которое работает в фоновом режиме для общения. Даже такая простая нагрузка часто занимает от 9 до 10 ГБ на ноутбуке под управлением Windows 11 с 16 ГБ ОЗУ. Один только браузер занимает от 3 до 4 ГБ памяти с пятью-шестью статическими вкладками. Кроме того, фоновые процессы, такие как Microsoft Defender, постоянно потребляют системную память.

MacBook, как правило, работают на порядок быстрее, даже с меньшим объемом памяти, благодаря системе управления памятью Apple. Они могут использовать загрузочный диск для пополнения оперативной памяти, когда на устройстве заканчивается память. Тем не менее, такая замена памяти может и не сработать и устройство все равно начнет «тормозить». Именно поэтому современные MacBook поставляются как минимум с 16 ГБ оперативной памяти, даже в базовых моделях.

Впрочем, некоторым категориям пользователей ноутбук с 8 ГБ памяти все же может быть полезен при небольшой нагрузке. Например, вы можете использовать несколько легких приложений и листать веб-страницы. Но на этом и все – инструменты для редактирования видео и графики, такие как Adobe Photoshop и Premiere Pro, уже потребуют увеличения объема памяти.

Ранее эксперты пояснили, почему у смартфона памяти больше, чем у ноутбука. Одна из причин в том, что на увеличение объема памяти на современных смартфонах влияют встроенные модели искусственного интеллекта.

Также стало известно, что делать, если ваш ноутбук сильно нагревается. Между прочим, ноутбуки подвержены перегреву даже больше, чем настольные компьютеры, так в них меньше места для радиаторов и других систем охлаждения.