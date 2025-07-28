Почему у смартфона памяти больше, чем у ноутбука: эксперты пояснили что к чему

Современные смартфоны оснащены 12 ГБ, 16 ГБ или даже 24 ГБ оперативной памяти —раньше такие объемы были доступны высокопроизводительным компьютерам. Специалисты дали разъяснение, действительно ли наши телефоны такие «умные».

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Android следует принципу, что свободная память — это бесполезная память, пишет androidpolice.com. Система старается использовать всю доступную оперативную память, кэшируя недавно использованные приложения и данные, а не оставляя память простаивать без дела.

В результате оперативная память кажется заполненной, даже если вы не открываете все приложения. Это сделано специально для повышения скорости отклика.

Как работает управление памятью

Android управляет памятью с помощью ОЗУ и zRAM. ОЗУ предоставляет физическую память для активных процессов, а zRAM резервирует часть ОЗУ как сжатое пространство подкачки.

При заполнении оперативной памяти Android сжимает менее используемые страницы памяти в zRAM. Например, 128 КБ данных можно сжать до 64 КБ в zRAM, освободив при этом половину пространства.

Это предотвращает сбои приложений и исключает запись в хранилище, изнашивающее его. Однако пространство подкачки ограничено. OEM-производители устанавливают фиксированный максимальный объём zRAM, часто составляющий всего несколько гигабайт.

Если ОЗУ и zRAM не хватает для удовлетворения потребностей в памяти, Android активирует функцию Low Memory Killer (LMK). Система присваивает каждому процессу оценку в зависимости от его важности. В условиях нехватки памяти ядро завершает фоновые и кэшированные приложения, начиная с наименее важных, чтобы освободить оперативную память.

При нехватке оперативной памяти система применяет стратегии управления памятью. При её дефиците система использует ту самую «подкачку» zRAM, и это приводит к снижению производительности, поскольку системе приходится распаковывать память, используя процессорное время.

Если вы когда-либо замечали замедление на телефоне при переключении обратно в приложение, это может быть связано с распаковкой данных Android.

Например, в играх для Android это может привести к падению частоты кадров или подвисанию. При заполнении области подкачки Android закрывает приложения. Поэтому, если открыто много приложений, возврат к старому приложению может привести к перезагрузке.

Как отмечают эксперты, обычно пользователям не нужна вся оперативная память их флагманских телефонов. Для повседневных задач, таких как отправка сообщений, просмотр веб-страниц и работа в социальных сетях даже 8 ГБ будет вполне достаточно.

Если вы не являетесь активным игроком или любителем многозадачности, то объем оперативной памяти более 12 ГБ не улучшит заметно производительность вашего телефона.

Почему у телефона памяти больше, чем у ноутбука

Тут играют роль различные подходы к управлению. Настольные операционные системы, такие как Windows и macOS, активно используют пространство подкачки на диске, выгружая содержимое оперативной памяти в хранилище при необходимости.

Благодаря более быстрым SSD этот процесс становится относительно эффективным. В ПК используется высокопроизводительная оперативная память DDR4 или DDR5, разработанная для высокой скорости и интенсивных рабочих нагрузок.

В сочетании с активными системами охлаждения эти машины могут эффективно справляться с нагрузкой на память без снижения производительности.

Однако Android был разработан с учетом избегания подмены памяти, поскольку мобильная флэш-память не столь быстра и долговечна для постоянной подмены.

А поскольку в телефонах нет места для активного охлаждения, для экономии заряда аккумулятора они используют маломощную оперативную память.

Чтобы добиться плавной многозадачности, подобной той, что используется на ПК, Android выигрывает за счет наличия большего объема физической оперативной памяти, чтобы избежать необходимости завершать приложения.

Еще следует отметить, что на увеличение объема памяти на современных смартфонах влияют встроенные модели искусственного интеллекта. Такие серии, как Samsung Galaxy и Google Pixel 9, которые поддерживают большие языковые модели, естественно, потребуют и больше оперативной памяти.

Наконец, большие объемы оперативной памяти на телефонах – это еще и удачный маркетинговый элемент, подытоживают специалисты.

Что касается смартфонов Samsung, то ранее сообщалось, как заставить ваши гаджеты работать на максимуме. Оказалось, что для этого достаточно изменить несколько настроек.

Также стало известно, что обновление Android исправит ошибки на популярных смартфонах. Там речь шла о телефонах Pixel, на которых раньше было зафиксировано несколько раздражающих сбоев.