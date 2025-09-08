Представлен ноутбук с крутящимся экраном: у него есть неожиданное применение (фото)

Компания Lenovo представила концепт ноутбука ThinkBook VertiFlex с поворотным экраном. Одним движением стандартный 14-дюймовый дисплей превращается в вертикальный, что удобно для просмотра документов и соцсетей.

Lenovo в последнее время известна концептами футуристичных форм-факторов с прозрачными или сворачивающимися OLED-экранами. Впрочем, особенность модели VertiFlex выглядит практичнее. Панель поворачивается на 90 градусов внутри рамки с помощью специального шарнирного механизма, пишет The Verge.

Такая простота делает лэптоп не просто очередной "игрушкой" для выставок, а вполне реальным продуктом, который может скоро появиться на рынке. Вертикальная ориентация экрана особенно пригодится тем, кто использует ноутбук в связке с внешним монитором: основной экран используется для работы, а вертикальный — для мессенджеров, почты или соцсетей.

Дисплей ноутбука легко поворачивается Фото: The Verge

Поворотный механизм достаточно прочный и легко управляется одной рукой. Сам ноутбук не отличается рекордно тонкими рамками или малым весом, но оснащен всеми необходимыми портами, включая Thunderbolt, USB-A, HDMI и аудиоразъем.

Пока это лишь экспериментальная новинка, и Lenovo изучает реакцию публики. Но в отличие от более дорогих и сложных решений, у VertiFlex есть все шансы стать серийным продуктом, который предложит пользователям необычный и полезный форм-фактор.

