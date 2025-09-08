Представлено ноутбук з обертовим екраном: у нього є несподіване застосування (фото)

Компанія Lenovo представила концепт ноутбука ThinkBook VertiFlex із поворотним екраном. Одним рухом стандартний 14-дюймовий дисплей перетворюється на вертикальний, що зручно для перегляду документів і соцмереж.

Lenovo останнім часом відома концептами футуристичних форм-факторів з прозорими OLED-екранами або OLED-екранами, що згортаються. Утім, особливість моделі VertiFlex виглядає практичнішою. Панель повертається на 90 градусів усередині рамки за допомогою спеціального шарнірного механізму, пише The Verge.

Така простота робить лептоп не просто черговою "іграшкою" для виставок, а цілком реальним продуктом, який може скоро з'явитися на ринку. Вертикальна орієнтація екрана особливо стане в нагоді тим, хто використовує ноутбук у зв'язці із зовнішнім монітором: основний екран використовується для роботи, а вертикальний — для месенджерів, пошти або соцмереж.

Дисплей ноутбука легко повертається Фото: Bridenstine

Поворотний механізм досить міцний і легко управляється однією рукою. Сам ноутбук не вирізняється рекордно тонкими рамками або малою вагою, але оснащений усіма необхідними портами, включно з Thunderbolt, USB-A, HDMI і аудіороз'ємом.

Поки це лише експериментальна новинка, і Lenovo вивчає реакцію публіки. Але на відміну від більш дорогих і складних рішень, у VertiFlex є всі шанси стати серійним продуктом, який запропонує користувачам незвичайний і корисний форм-фактор.

