Шпигунство через камеру ноутбука: як припинити стеження, зробивши лише кілька кліків

Ноутбуки складніше контролювати, оскільки існує безліч різних моделей. Але є кілька способів визначити, чи використовується камера сторонніми додатками.

Related video

Якщо на ноутбуці є веб-камера, то поруч розташований індикатор, який показує, чи активна камера. Якщо ви точно знаєте, що не вмикали її, а індикатор загорівся, найімовірніше, за вами ведеться стеження, пише thesun.co.uk.

У такому разі необхідно зайти в налаштування комп'ютера і відкрити меню "Конфіденційність" (або "Конфіденційність і безпека"). Знайти розділ "Камера" в розділі "Дозволи додатків". Там ви можете вказати, яким додаткам дозволено доступ до камери.

Ви зможете побачити, які додатки активно використовують камеру і в будь-який час вимкнути ці додатки та заборонити їм доступ до неї.

Якщо ви непокоїтеся, що якийсь додаток отримує несанкціонований доступ до камери ноутбука, спробуйте повністю видалити його.

Також майте на увазі, що багато ноутбуків оснащені шторками для камери. Тому, якщо ви турбуєтеся, тримайте їх закритими. Якщо шторки немає, то можна на об'єктив наклеїти наклейку.

Раніше ми повідомляли про те, як зрозуміти, що за вами стежать, використовуючи камеру смартфона і припинити шпигунство через iPhone або Android-смартфон.

Також писали, що смартфон Xiaomi 16 отримає технологію від Nokia і це не кнопки. Напередодні дебюту серії Xiaomi 16 стало відомо, що нові телефони будуть оснащені програмним рішенням Nokia OZO Audio. Ця функція має значно поліпшити якість звуку.