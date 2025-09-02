Смартфон Xiaomi 16 отримає технологію від Nokia: чим здивує новий флагман (фото, відео)

Напередодні дебюту серії Xiaomi 16 стало відомо, що нові смартфони будуть оснащені програмним рішенням Nokia OZO Audio. Ця функція має значно поліпшити якість звуку.

Xiaomi анонсує серію Xiaomi 16 до кінця 2025 року. Повідомляється, що спочатку серія складатиметься з трьох моделей: Xiaomi 16, Xiaomi 16 Pro і Xiaomi 16 Pro Max. Четверта ультрасучасна модель планується до випуску наступного року, пише notebookcheck.net.

Смартфони нової лінійки будуть оснащені функцією, розробленою компанією Nokia. Йдеться про рішення під назвою Nokia OZO Audio.

OZO Audio — це функція для запису звуку, яка використовувалася в 360-градусних камерах Nokia. Вона містить безліч параметрів на кшталт аудіозума, що дає змогу користувачам наближати потрібні звуки; аудіо3D, щоб знімати 3D-аудіоландшафт; аудіофільтр, що видаляє шум вітру; аудіокадрірованіе, що попереджає користувачів про необхідність спрямувати камеру на найсильніше джерело звуку, виявлене під час запису.

За роки свого існування OZO Audio поширилася на інші пристрої, включно зі смартфонами, тому серія Xiaomi 16 — не перша, що отримала ці можливості. Кілька смартфонів Nokia, випущених HMD, включно з Nokia 8, також оснащені OZO Audio. Ця функція також з'явилася в телефонах Asus, Oppo і OnePlus, таких як Zenfone 8, Oppo Find X3 Pro і OnePlus 9 Pro, пише ЗМІ.

Раніше ми повідомляли про те, що смартфони різко подорожчають у найближчому майбутньому. Виробник чіпів TSMC планує підвищити ціни на свою продукцію, що неминуче призведе до подорожчання флагманських смартфонів від Apple, Samsung та інших брендів наступного року.