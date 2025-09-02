Смартфон Xiaomi 16 получит технологию от Nokia: чем удивит новый флагман (фото, видео)

В преддверии дебюта серии Xiaomi 16 стало известно, что новые смартфоны будут оснащены программным решением Nokia OZO Audio. Эта функция должна значительно улучшить качество звука.

Related video

Xiaomi анонсирует серию Xiaomi 16 до конца 2025 года. Сообщается, что изначально серия будет состоять из трех моделей: Xiaomi 16, Xiaomi 16 Pro и Xiaomi 16 Pro Max. Четвертая ультрасовременная модель планируется к выпуску в следующем году, пишет notebookcheck.net.

Смартфоны новой линейки будут оснащены функцией, разработанной компанией Nokia. Речь идет о решении под названием Nokia OZO Audio.

Смартфон Xiaomi 16 Фото: mobilecity.vn

OZO Audio — это функция для записи звука, которая использовалась в 360-градусных камерах Nokia. Она включает в себя множество параметров вроде аудиозума, позволяющего пользователям приближать нужные звуки; аудио3D, чтобы снимать 3D-аудиоландшафт; аудиофильтр, который удаляет шум ветра; аудиокадрирование, предупреждающее пользователей о необходимости направить камеру на самый сильный источник звука, обнаруженный во время записи.

Демонстрация возможностей OZO Audio

За годы своего существования OZO Audio распространилась на другие устройства, включая смартфоны, поэтому серия Xiaomi 16 — не первая, получившая эти возможности. Несколько смартфонов Nokia, выпущенных HMD, включая Nokia 8, также оснащены OZO Audio. Эта функция также появилась в телефонах Asus, Oppo и OnePlus, таких как Zenfone 8, Oppo Find X3 Pro и OnePlus 9 Pro, пишет СМИ.

Ранее мы сообщали о том, что смартфоны резко подорожают в ближайшем будущем. Производитель чипов TSMC планирует повысить цены на свою продукцию, что неизбежно приведет к подорожанию флагманских смартфонов от Apple, Samsung и других брендов в следующем году.