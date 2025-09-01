Смартфоны резко подорожают в ближайшем будущем: чем вызван неутешительный тренд

Ведущий мировой производитель чипов, TSMC, планирует повысить цены на свою продукцию, что неизбежно приведет к подорожанию флагманских смартфонов от Apple, Samsung и других брендов в следующем году.

Related video

Тайваньская фирма, производящая процессоры для iPhone и флагманов на базе Snapdragon, готовится поднять цены на 5-10%. Это уже не первый прецедент подорожания в цепочке поставок смартфонов за последнее время. Решение напрямую отразится на стоимости будущих поколений устройств, пишет Phone Arena.

Причина роста цен не относится к жадности техногигантов. TSMC вынуждена реагировать на торговые пошлины США, рыночные колебания и другие внешние факторы. Поскольку компания остается практически монополистом в сегменте самых передовых чипов, у Apple и Qualcomm (поставляет чипы для Samsung и других ведущих брендов) просто нет выбора, кроме как согласиться с новыми условиями.

Важно понимать, что грядущее подорожание коснется смартфонов 2026 года, таких как условный iPhone 18. Флагманы 2025-го, включая iPhone 17 и Galaxy S26 (последний тоже подпадает под это поколение, несмотря на более поздний релиз в начале 2026-го), уже прибавили в стоимости из-за предыдущего повышения цен TSMC на 10%. По слухам, цена iPhone 17 Pro вырастет на $50, и это прямое следствие аналогичного прецедента годом ранее.

Эта ситуация подталкивает бренды к поиску альтернатив. Samsung, например, все активнее трудится над тем, чтобы перевести свои флагманы на собственные процессоры Exynos, а также снизить зависимость от TSMC. Apple тоже стремится к максимальной независимости, разрабатывая все больше фирменных компонентов. Постоянный рост цен у внешних поставщиков только ускоряет эти процессы.

Раньше мы сообщали, что все готово для прихода роботов: как новый процессор от NVIDIA перевернет этот мир. Через пару лет в мире появится несколько миллионов роботов высочайшего уровня, а значит, исчезнет несколько миллиардов рабочих мест — это обеспечивает новый процессор от NVIDIA. В связи с этим предприниматель Евгений Найштетик задается вопросом: а чем будут заниматься эти прекрасные создания?